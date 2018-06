SPD-Fraktionschef: Grün-Schwarz ist handlungsunfähig

Die oppositionelle SPD hat der grün-schwarzen Regierung angesichts des Streits um eine Wahlrechtsreform Handlungsunfähigkeit vorgeworfen. Die Koalition sei nicht in der Lage, politische Themen abzuarbeiten, sagte Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch im Landtag in Stuttgart.

Die CDU-Landtagsfraktion hatte gegen eine Reform des Wahlrechts gestimmt, obwohl diese im grün-schwarzen Koalitionsvertrag vereinbart ist. Die Grünen pochen aber auf eine Reform - auch in der CDU selbst gibt es Kritik am Vorgehen der CDU-Landtagsfraktion mit ihrem Vorsitzenden Wolfgang Reinhart.

Für Stoch spiegelt das Thema auch einen Machtkampf innerhalb der CDU wider. Mitglieder der CDU-Landtagsfraktion hätten Vize-Regierungschef Thomas Strobl (CDU) schon vor Monaten aufgefordert, sich um das Thema Wahlrecht zu kümmern, sagte er. Das habe Strobl nicht getan. Deshalb habe die CDU-Fraktion am Dienstag vergangener Woche entschieden. Dies sei ein Autoritätsverlust für den Vize-Regierungschef.

