SPD-Fraktion: Keine Empfehlung zur künftigen Parteispitze

Die SPD-Landtagsfraktion will sich im Kampf um den Parteivorsitz weder auf die Seite von Amtsinhaberin Leni Breymaier noch auf die von Herausforderer Lars Castellucci stellen. Es sei vereinbart worden, dass sich die Fraktion öffentlich nicht positioniere, hieß es am Freitag in Stuttgart.

Vor diesem Hintergrund sorgte eine Aussage von Fraktionschef Andreas Stoch in der „Rhein-Neckar-Zeitung“ für Unmut. Darin hatte Stoch erklärt: „Wir können mit Leni Breymaier erfolgreich sein. Ich als Fraktionsvorsitzender arbeite mit ihr gut und vertrauensvoll zusammen.“ Er verwies aber auch darauf, dass der Vorstand, der jetzt gewählt werde, federführend für die Landtagswahl 2021 zuständig sei. „Da sehe ich einen deutlichen Verbesserungs- und Korrekturbedarf.“

Der SPD-Abgeordnete Wolfgang Drexler sagte, dabei könne es sich nur um eine Privatmeinung von Stoch handeln - es sei keine offizielle Positionierung der SPD-Fraktion. Hingegen habe die Fraktion bei der Frage des künftigen Generalsekretärs eine klare Meinung: Sie unterstütze den Innenexperten Sascha Binder bei seiner Kandidatur. Binder fordert die amtierende Generalsekretärin Luisa Boos heraus.

Im November läuft in der Südwest-SPD eine Mitgliederbefragung. Dabei können die Mitglieder darüber abstimmen, ob sie lieber Breymaier oder Castellucci an der Spitze sähen. Offiziell gewählt wird der neue Vorstand beim Parteitag am 24. November in Sindelfingen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Der Landesvorstand hat sich aber darauf geeinigt, den Bewerber mit den meisten Stimmen für den Landesvorsitz vorzuschlagen. Von diesem Samstag an stellen sich Breymaier und Castellucci auf vier Regionalkonferenzen der Basis vor.

