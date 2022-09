SPD fordert milliardenschweres Entlastungspaket des Landes

Angesichts der Preissprünge für Energie und Lebensmittel hat die SPD-Fraktion das Land zu raschen Entlastungen für die Menschen im Südwesten aufgefordert. „Ausgerechnet das Land Baden-Württemberg zuckt nicht mit der Wimper und hat noch keine einzige Entlastung beschlossen“, kritisierte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Donnerstag in Stuttgart. Statt einen Risikopuffer in Höhe von fast 1,5 Milliarden Euro anzulegen, sollte Grün-Schwarz das Geld lieber investieren und insbesondere bedürftigen Menschen unter die Arme greifen. Stoch forderte etwa einen Notfallfonds, um zu verhindern, dass es im Winter Zwangsräumungen gibt, weil Mieter ihre Rechnungen für Strom und Gas nicht mehr zahlen können.

Die größte Oppositionsfraktion im Landtag hatte bei ihrer Klausur in Konstanz mit dem Experten Marcel Fratzscher, dem Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung in Berlin, über die richtige Strategie in der Krise diskutiert. Fratzscher habe sich dafür ausgesprochen, dass das Land die Menschen lieber jetzt finanziell entlasten solle als Rücklagen zu bilden. Fratzscher fragt laut Stoch: „Auf welche Krise wollen sie denn noch warten?“

Der SPD-Fraktionschef verwies darauf, dass der Staat von der hohen Inflation profitiere, indem die Einnahmen über die Umsatzsteuer stiegen. Baden-Württemberg könne hier in diesem Jahr mit vier Milliarden Euro mehr rechnen. Es sei deshalb falsch, wenn Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sage, es sei für das Land „nicht stemmbar“, sich an den vom Bund geplanten Entlastungen zu beteiligen. „Das Land hat im Moment noch kein Einnahmeproblem.“ Die Landesregierung soll deshalb dringend die ausgestreckte Hand des Bundes ergreifen und einen Nachfolger des 9-Euro-Tickets mitfinanzieren. Es gehe hier um absehbar 180 Millionen Euro für das Land.

