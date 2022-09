SPD fordert mehr Engagement zur Fachkräftegewinnung

Dem Land gehen die Arbeitskräfte aus – davon zeigt sich die SPD-Fraktion im Landtag überzeugt. In ihrer aktuellen Klausur in Konstanz hat sie ein Positionspapier zur Fachkräftegewinnung beschlossen, das der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt. Darin fordern die Sozialdemokraten, das Potenzial im Land stärker zu aktivieren und deutlich mehr Menschen aus anderen Staaten ins Land zu locken.

Die Babyboomer-Generation verabschiedet sich in den Ruhestand, „gleichzeitig kommen nicht genügend ausgebildete Fachkräfte auf den Arbeitsmarkt“, heißt es in dem Papier. Die SPD spricht von 863 000 Fachkräften, die dem Land bis 2035 fehlen werden. Dabei stütze sie sich auf Analysen von Verbänden und der Arbeitsagentur, erklärt ein Sprecher. Der Mangel sei schon jetzt spürbar, betont Fraktionschef Andreas Stoch. „Ein Großteil der Kitas im Land kann aufgrund dramatischer Personalengpässe die Aufsichtspflicht nicht mehr durchgehend gewährleisten. Bürgerämter, Bäder und Bildungsstätten reduzieren ihre Öffnungszeiten. Und viele Restaurants und Kneipen müssen jetzt ganz schließen“, sagt er. „Die Pandemie haben sie überlebt, aber den Mangel an Fachkräften nicht mehr. Da sollte uns allen klar werden, dass es an diesem Punkt bitter ernst geworden ist.“

Sechs konkrete Forderungen nennen die Sozialdemokraten. Um das Potenzial im Land zu heben, sollen Kita-Gebühren abgeschafft und Betreuungsplätze ausgebaut werden – damit Frauen stärker dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Alle jungen Menschen sollen eine Ausbildungsplatzgarantie bekommen. Als Motivation sollen Betriebe eine Prämie erhalten, wenn sie einen Auszubildenden einstellen, der ein Jahr lang vergeblich einen Platz gesucht hat. Und diese jungen Menschen sollen mit vom Land bezahlten Pädagogen begleitet werden. Außerdem fordert die SPD mehr Landesgeld für Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen – etwa einen mit 20 Millionen Euro gefüllten Weiterbildungsfonds für Beschäftigten in kleineren und mittleren Unternehmen. Langzeitarbeitslose sollen qualifiziert und währenddessen vom Land finanziell unterstützt werden.

Um Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen, sollten die Gebühren im Land für Studierende aus Staaten jenseits der EU fallen, so die SPD. Die im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen müssten schneller und unbürokratischer anerkannt werden. Hierfür brauche es mehr Personal in den entsprechenden Behörden und mehr Beratungskapazitäten. Außerdem soll Geld aus der 21 Millionen Euro umfassenden Kampagne „The Länd“, die das Land zur Fachkräftegewinnung im Ausland aufgelegt hat, zielgerichteter verwendet werden. Es brauche Fachkräftebotschafter im Ausland, die gezielt Menschen für bestimmte Berufe anwerben und sie und ihre Familien beim Übergang unterstützen. An der grün-schwarzen Koalition kritisiert Stoch, „dass einmal mehr nur gejammert wird, anstatt entschlossen zu handeln und das Steuer herumzureißen“.

Das Papier sei dem Wirtschaftsministerium zwar nicht bekannt, erklärt eine Sprecherin von Ministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Da die Fachkräftesicherung aber zu den drängendsten Themen gehöre, habe diese bereits höchste Priorität. „Wir haben die angesprochenen Themen längst auf dem Schirm“, sagt sie und verweist auf rund 80 Millionen Euro, die etwa für die Ausbildung, die berufliche Weiterbildung, für Welcome Center und zur Unterstützung von regionalen Fachkräfteallianzen fließen. „Auch was die angesprochene Ausbildungsgarantie angeht, so arbeiten wir bereits an einer für Baden-Württemberg passenden Lösung.“