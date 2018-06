SPD-Chef Gabriel: Verteidiger-Taktik im NSU-Prozess ertragen

Ulm (dpa/lsw) - SPD-Chef Sigmar Gabriel rät dazu, den Taktiken der Verteidigung im NSU-Prozess mit Geduld zu begegnen. „Wir müssen am Ende darauf stolz sein, dass ein solcher Prozess auch erträgt, wenn rechtsradikale Szene-Anwälte versuchen, den Prozess zu torpedieren“, sagte Gabriel am Dienstagabend in Ulm. „Unser Rechtsstaat ist stärker als die“, sagte der Parteivorsitzende, nachdem die Verteidigung am Montag kurz nach dem Auftakt eine Unterbrechung des Prozesses gegen ein Mitglied und Helfer des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) erwirkt hatte.

„Wir wollen keinen kurzen Prozess“, sagte Gabriel. Man müsse nun dem Oberlandesgericht München die Möglichkeit geben, in Ruhe und unabhängig von den Versuchen der Verteidiger, den Prozess rechtsstaatlich zu führen.

Gabriel war in die schwäbische Donaustadt gekommen, um mit der Ulmer SPD das 150-jährige Parteijubiläum zu feiern. Die SPD wurde vor 150 Jahren als deutscher Arbeiterverein in Leipzig gegründet, seit 1890 nennt sie sich Sozialdemokratische Partei Deutschlands.