SPD attackiert Hermann als „Minister für Spekulationen“

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württembergs SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel hat den neuen grünen Verkehrsminister Winfried Hermann im Streit über das Bahnprojekt Stuttgart 21 heftig kritisiert. „Der Verkehrsminister muss aufpassen, dass in der Bevölkerung nicht der Eindruck entsteht, er sei der Minister für Spekulationen“, sagte Schmiedel am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart. Wenn Hermann die Chancen für Stuttgart 21 als minimal einschätze, zugleich von einem Scheitern des Stresstests ausgehe und einen Sieg der Gegner beim Volksentscheid voraussage, sei das keine klare Linie. „Denn alle drei Spekulationen schließen einander aus.“

Schmiedel nannte es zudem leichtfertig, dass Hermann ohne Absprache in der Koalition, eine Beteiligung des Landes an den Kosten für einen verlängerten Baustopp bei Stuttgart 21 in Aussicht gestellt hat. Die SPD-Fraktion habe hier die gleiche Position wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Finanzminister Nils Schmid (SPD). „Dies ist eine Angelegenheit der Bahn“, sagte der Fraktionsvorsitzende.

Der Konzern habe sich bei der Schlichtung in Absprache mit der alten schwarz-gelben Landesregierung zu einem Stresstest für den geplanten Tiefbahnhof verpflichtet. Erst wenn das Ergebnis vorliege, könne im Lenkungsausschuss das weitere Verfahren verabredet werden. „Wenn die Bahn jetzt argumentiert, sie müsse noch im Mai milliardenschwere Bauaufträge vergeben, untergräbt sie die Seriosität des Stresstests“, sagte Schmiedel.

Die SPD wolle in der Volksabstimmung im Herbst eine Mehrheit für Stuttgart 21 gewinnen. Dazu bedürfe es aber eines Verfahrens ohne Widersprüche. „Ein schwerer Widerspruch wäre es aber, wenn in dieser Phase, in der die Funktionsfähigkeit des neuen Bahnhofs nachgewiesen werden muss, schwer umkehrbare Tatsachen geschaffen würden.“