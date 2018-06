Wenn einer im Auftrag des Herrn unterwegs ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass es ein bisschen pressiert: Pfarrer Kurt Susak durchkreuzt das Allgäuer Hinterland an diesem schwülwarmen Tag in schnittigem Tempo. Kurven nimmt er mit seinem weißen Audi A3 in Sportausführung geschmeidig und ohne Zögern. Der 40-Jährige kennt hier jeden Baum, stammt der Geistliche doch aus der Kißlegger Gegend, auch wenn er seit bald acht Jahren Stadtpfarrer von Davos in der Schweiz ist, seit 2014 sogar Dekan.