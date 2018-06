Ausfall der Sparkassen-Geldautomaten, zahlreiche Kunden sind ratlos: Hunderte Menschen fragen im Internet nach Alternativen und Hilfe. Wir haben eine Auswahl der besten Tweets zusammengestellt.

Sind Sie auch betroffen vom Ausfall der Geldautomaten? Sagen Sie es uns - per Mail an online@schwaebische.de, auf unserer Facebook-Seite oder via Twitter mit dem Hashtag #sparkassedown.