So langsam kommt die Spargelernte in Baden-Württemberg in Schwung. „Es geht los“, sagte der Betriebsleiter der Obst- und Gemüse-Absatzgenossenschaft Nordbaden (OGA), Karl-Martin Vielhauer. „Zum Wochenende gibt es badischen Spargel.“ Die Erntemengen steigen nach seinen Angaben jetzt von Tag zu Tag. Liebhaber des edlen Gemüses können sich mit dem steigenden Angebot auch auf sinkende Preise freuen. Zu den in diesem Jahr frühen Ostertagen war das Angebot noch sehr gering und kam hauptsächlich von den wenigen beheizten Feldern. Trotz Folien auf den Feldern war es noch zu kalt.

OGA Bruchsal