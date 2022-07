Krisengipfel zur Gasversorgung im Südwesten: Diese Pläne gibt es für den Winter

Beim sogenannten Gasgipfel am Montagmorgen in Stuttgart hat sich die Landesregierung ein Fünf-Punkte-Programm zum Energiesparen auferlegt. Zum „Krisengipfel Gas – Baden-Württemberg rückt zusammen“, so der offizielle Titel, hatte Kretschmann rund 40 Vertreter aus den Kommunen, der Wirtschaft und der Energieversorger eingeladen.

In der gemeinsamen Abschlusserklärung gibt es viele Bekenntnisse und guten Willen – verbindliche Beschlüsse etwa zur Raumtemperatur in Schulen oder zum Betrieb von Hallenbädern finden sich darin aber nicht.

Verwaltung soll Energie sparen

Wirklich konkret wird allein die Landesregierung in ihrem Programm für die eigenen Verwaltungsgebäude. Um Wärme zu sparen (Punkt 1), soll in Büros die Temperatur im Winter grundsätzlich auf das Minimum von 20 Grad Celsius gedeckelt werden. Zudem soll der Bund prüfen, ob die Temperatur in Krisenzeiten nicht auf 18 Grad gesenkt werden könne. Wenig genutzte Räume sollen ganz verschlossen bleiben und in den Toiletten soll es kein warmes Wasser mehr geben.

Als Vorsorge (Punkt 2) sollen Hausmeister und technische Leiter stärker den Energieverbrauch im Blick haben. Energiefresser sollen erkannt und ausgetauscht werden sowie energetische Sanierungen schnell umgesetzt werden.

Zum Stromsparen (Punkt 3) will die Landesregierung in den eigenen Gebäuden die Klimaanlagen abstellen – außer an extremen Hitzetagen. Die Mitarbeiter sollen die Treppe nehmen, statt des Aufzugs. Alle Elektrogeräte sollen komplett ausgeschaltet werden, nicht auf Stand-by-Betrieb.

Grundsätzlich sollen die Mitarbeiter in der Landesverwaltung mehr im Homeoffice arbeiten, sich einen Büro-Arbeitsplatz teilen und Fahrgemeinschaften bilden (Punkt 4). So könnten mehr Räume ungenutzt und damit unbeheizt bleiben. An Brückentagen und über den Jahreswechsel sollen die Büros ganz zu bleiben – wie es manche Ministerien bereits seit einigen Jahren handhaben. Bei Dienstreisen hat die Bahn immer den Vorrang, im Dienstwagen sollen möglichst viele Mitarbeiter sitzen.

Als letzten und fünften Punkt nennt die Landesregierung Information: Alle Mitarbeiter sollen stärker fürs Energiesparen sensibilisiert werden. Mit einem geplanten „Energiesparbüchle“ sollen auch die Bürger mit ins Boot geholt werden.

Bedürftige Bürgerinnen und Bürger sollen unterstützt werden

In der gemeinsamen Erklärung zeichnen die Teilnehmer des Gipfels trotz all der Bemühungen ein düsteres Bild. „Allerdings sind wir uns darüber bewusst, dass dies im Falle einer Notlage nicht ausreichen wird“, heißt es darin.

Sie appellieren an den Bund, bedürftige Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen, „aber auch alle Unternehmen einschließlich kommunaler Unternehmen, die aufgrund der gestiegenen Energiepreise unverschuldet in existenzielle Schwierigkeiten geraten“.

Wird die dritte und höchste Stufe im Notfallplan Gas ausgerufen, liegt es an der Bundesnetzagentur, Gas zu verteilen. Um sich darauf einstellen zu können, soll die Information darüber früh erfolgen, mahnen die Unterzeichner der Erklärung an.

Unternehmen sollen schnell und einfach von Gas auf Öl oder Kohle umstellen können, damit sie erst gar nicht von einer Abschaltung bedroht sind. Die Behörden, die einen solchen Wechsel genehmigen müssen, stünden hierfür bereit.

„Die Lage ist weiterhin angespannt“

Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) betonte das Ziel, „mit möglichst vollen Gasspeichern in den Winter zu gehen“. Ob das klappe, sei abzuwarten, so Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Auch er war beim Gasgipfel zugeschaltet.

In seinem Lagebericht unterstrich er: „Die Lieferung der Nord Stream 1 auf dem Niveau von 40 Prozent wie vor der Wartung dürfte eine weitere Befüllung der Speicher ermöglichen. Das bedeutet aber keine Entwarnung und die Lage ist weiterhin angespannt, da wir deutliche Einsparungen und zusätzlichen Gasbezug brauchen, um in den nächsten beiden Wintern eine Gasnotlage zu vermeiden.“ Das sei in jedem Fall zu vermeiden. Im Notfall werde sich seine Behörde aber der Aufgabe stellen, das Gas gerecht in der Republik zu verteilen.

Hieran haben bereits etliche CDU-Abgeordnete und zuletzt auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) Zweifel geäußert. Baden-Württemberg liege mit Bayern am geografischen Ende der Leitungen aus dem Norden, so ihre Sorge.

In der „Schwäbischen Zeitung“ hatte Umweltministerin Walker dagegen gehalten und erklärt, dass Gas inzwischen auch aus vielen anderen Ländern nach Baden-Württemberg komme – etwa aus Frankreich.

Zum Gasgipfel betonte Innenminister Thomas Strobl (CDU) nun: „Eine ganz entscheidende Voraussetzung, dass wir gemeinsam gut durch die harten Monate kommen, ist freilich auch eine gleichmäßige, bedarfsgerechte und damit gerechte Verteilung des Gases im gesamten Netz der Bundesrepublik.“

Dafür zähle jede Kilowattstunde gesparten Stroms, ergänzte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Alle müssen sparen – Staat, Unternehmen, Bürgerschaft.“