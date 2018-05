Spandau schließt mit 13:13-Remis gegen Herceg Novi ab

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat die Hauptrunde der Champions League mit einem Heimremis abgeschlossen. Die Berliner trennten sich in der Schwimmhalle Schöneberg am Mittwochabend 13:13 (3:3,2:1,2:2,6:7) von Montenegros Meister Jadran Herceg Novi.

Spandau belegt in seiner besten Saison unter dem aktuell gespieltem Champions-League-Modus Platz vier in der Achter-Gruppe hinter Genua, Eger und Szolnok (beide Ungarn). Damit qualifizierten sich der Club für das Final 8 des Königswettbewerbs vom 7.-9. Juni in Genua.

Die Revanche für den 5:11-CL-Auftakt in Herceg Novi Ende 2017 gelang in der turbulenten Partie nur teilweise. In einem Spiel auf Augenhöhe hatte der ohne die Stammkräfte Mateo Cuk, Nikola Dedovic und Remi Saudadier angetretene Gastgeber Mühe, den Rhythmus zu finden, mühte sich zur 5:4-Halbzeitführung. Im Schlussviertel sah Spandau schon wie der Verlierer aus, ehe Tiberiu Negrean 7,9 Sekunden vor Ende per Fünfmeter-Strafwurf das Remis rettete. Bei Spandau waren Lucas Gielen und Negrean (je drei Tore) am erfolgreichsten. Für die Gäste traf der Russe Daniil Merkulov viermal.

Trotz der nur durchwachsenen Leistung bilanzierte Manager Peter Röhle: „Wir haben eine fast durchgängig gute internationale Saison gespielt und uns dabei als Team und individuell deutlich entwickelt.“

