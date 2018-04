Spahn trifft Hartz-IV-Kritikerin: 100 Menschen protestieren

Vor dem Treffen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit der Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog in Karlsruhe haben am Samstag etwa 100 Menschen demonstriert. Die Teilnehmer forderten mehr Geld und eine bessere Behandlung von Beziehern der Sozialleistung. „Wir sind hier, weil es Zeit ist aufzustehen“, sagte Schlensog bei dem Protest in der badischen Stadt.

Die 40-Jährige kritisierte den Minister, weil dieser „mit seinen Aussagen auf denen herumtrampele, die sich am wenigsten wehren“ könnten. „Herr Spahn, leugnen Sie nicht weiter die Armut, die Hartz IV verursacht. Schämen Sie sich“, sagte sie.

Die arbeitslose und alleinerziehende Schlensog hatte Spahn öffentlich für seine Aussage kritisiert, dass Hartz IV nicht Armut bedeute, sondern die Antwort der Solidargemeinschaft auf Armut sei. Sie startete eine Online-Petition, mit der sie den Minister auffordert, selbst einen Monat lang von dem Geld zu leben, das sie bekommt. Bis Samstag unterzeichneten fast 210 000 Unterstützer. Spahn hatte Schlensog angerufen und ihr ein Gespräch unter vier Augen angeboten. Ort und Uhrzeit gaben beide auf Spahns Wunsch nicht bekannt.

Der Hartz-IV-Regelsatz beträgt für einen Alleinstehenden 416 Euro im Monat und für einen volljährigen Partner in einer Bedarfsgemeinschaft 374 Euro. Ein Kind zwischen 7 und 14 Jahren bekommt 296 Euro. 2017 gab es durchschnittlich 6,07 Millionen Hartz-IV-Bezieher.

