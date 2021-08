Spätes Gegentor in Berlin: Bittere Niederlage für Waldhof

Mit einer bitteren 0:1 (0:0)-Niederlage bei Viktoria Berlin hat der SV Waldhof Mannheim die englische Woche in der 3. Fußball-Liga beendet. Ein Treffer von Lukas Pinckert in der 89. Minute sorgte am Samstag für den glücklichen Erfolg der Hauptstädter. Zuvor hatten die Gäste zweimal nacheinander gewonnen.

In einer unterhaltsamen Partie hatten beide Mannschaften reichlich Torchancen, ehe ein Fehler von Waldhof-Schlussmann Timo Königsmann die Niederlage für die Mannheimer einleitete. Zuvor hatten die Gäste bei zwei Aluminium-Treffern Pech. Ein Kopfball von Joseph Boyamba flog an die Latte (31.), Jesper Verlaat scheiterte am Pfosten (64.).

