Ärger über verspätete und vermisste Briefe: Insider berichten über prekäre Zustände bei der Post

Rund eine Milliarde Briefe werden jeden Monat in Deutschland verschickt – weitaus mehr als in anderen Ländern. Vielleicht liegt das daran, dass die Deutsche Post lange als Symbol der Zuverlässigkeit galt. Doch wer sich in den vergangenen Wochen an Wirtshaustischen umhört oder in sozialen Medien liest, bekommt einen anderen Eindruck.

Wie sonst nur auf die Deutsche Bahn oder die Telekom schimpft der Volksmund über die Zusteller in gelb. Denn immer häufiger lassen Briefe lange auf sich warten. Und das, obwohl das Unternehmen gesetzlich dazu verpflichtet ist, 80 Prozent der Briefe am folgenden Werktag und 95 Prozent nach zwei Tagen zuzustellen.

Während die Post sich vor allem auf Personalmangel durch Corona-Folgen beruft, berichten Zusteller und Ehemalige von gärendem Unmut und unmöglichen Aufgaben.

Anwohner klagen über Verspätungen

„Wir sind jeden Tag bemüht, so gut wie möglich abzuliefern. Aber wir können unserer Aufgabe nicht mehr gerecht werden“, berichtet Zustellerin Hilde Krämer. Sie heißt eigentlich anders, möchte aber aus Sorge vor beruflichen Konsequenzen anonym bleiben.

Nur soviel: Sie arbeitet im Bodenseekreis, wo in den vergangenen Wochen verspätete Zustellungen an der Tagesordnung waren. „Es gibt zu viel Arbeit für zu wenig Personal, dazu ständigen Druck und dann bleiben die Beschwerden der Kundschaft auch noch bei uns Zustellern hängen und wir müssen uns ständig rechtfertigen“, sagt sie. Anwohner beklagen sich ebenfalls, berichten davon, dass teils ganze Zustellbezirke tagelang keine Post bekommen hätten.

Manche schreiben der „Schwäbischen Zeitung“ per Mail, andere machen ihrem Ärger auf Facebook Luft. Eine Nutzerin beklagt sich im Oktober, dass sie seit zwei Wochen auf einen Brief ihrer Krankenkasse warte. „Langsam nervt es“, schreibt sie. Eine andere ergänzt: „In Tettnang ist Land unter.“ Sie rät, „keine Pakete über die Post zu bestellen.“

Post räumt lokale Schwierigkeiten ein

Eine Familie, die ebenfalls anonym bleiben möchte, berichtet der „Schwäbischen Zeitung“ von tagelangen Ausfällen. Eine Zeitschrift, die normalerweise Samstags zugestellt würde, sei erst am darauffolgenden Donnerstag gekommen, der Briefkasten immer wieder tagelang leer geblieben.

„Ein Paket mit Nahrungsmitteln ließ zwei Wochen auf sich warten, dann habe ich durch Zufall erfahren, dass es im Paketshop liegt. Eine Benachrichtigung dazu haben wir nicht bekommen“, erzählt der Familienvater. Besonders schlimm seien die Ausfälle im Herbst gewesen, mittlerweile habe sich die Situation etwas verbessert. Ab und zu gäbe es aber immer noch Verspätungen von einigen Tagen.

Dass es besonders im Bereich Tettnang und Meckenbeuren zu Verzögerungen bei der Zustellung kommt, räumt Post-Sprecher Dieter Nawrath auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ein. „Wir haben aktuell vielfältige Herausforderungen in der Briefzustellung in einzelnen Gegenden“, erläutert er.

Bei den Verzögerungen handele es sich um „lokale Probleme, die wir sehr ernst nehmen und für die wir mit Hochdruck Lösungen suchen“. Nawrath verweist darauf, dass auch weiterhin die gesetzliche Quote von 80, beziehungsweise 95 Prozent fristgerechter Zustellung eingehalten würde.

Beschwerden bei der Bundesnetzagentur häufen sich

Demgegenüber steht allerdings die Tatsache, dass die Probleme in Tettnang kein Einzelfall sind. Der NDR berichtet über Probleme in Hamburg, der „Express“ über massive Verspätungen in Köln und in Bonn. Bei der Bundesnetzagentur gingen nach Angaben der Behörde allein im Oktober rund 9700 Beschwerden über Post- und Paketdienste ein – fast doppelt so viele wie im September. Von Januar bis Oktober gingen demnach mehr als 30.000 Beschwerden ein.

Im Vorjahr waren es noch rund 15.000. Der Trend halte weiter an, heißt es aus der Bundesnetzagentur. Deren Chef Klaus Müller sagte der Mediengruppe Bayern im November, er halte die Situation für „ein Ärgernis für den normalen Bürger“ und „nicht hinnehmbar für den Verkehr von Dokumenten“. Durch verzögerte Zustellungen könnten „handfeste Nachteile für Menschen und Unternehmen entstehen“.

Von einem solchen Fall weiß eine ehemalige Zustellerin zu berichten, die bis Anfang des Jahres im Bodenseekreis tätig war und ebenfalls anonym bleiben möchte, um „nicht als Nestbeschmutzerin“ zu gelten. Sie soll hier Johanna Maier heißen. 40 Jahre habe sie bei der Post gearbeitet, sagt sie. Seit diesem Frühjahr ist sie in Rente.

Eine Bekannte habe aufgrund einer verspäteten Zustellung nur knapp die Frist für die Ausschlagung eines Erbes erfüllen können. Andernfalls hätten hohe Schulden gedroht. „Den Brief mit ihrer Unterschrift hat sie dann zur Sicherheit persönlich zugestellt, das Vertrauen in die Post war hin“, erzählt Maier.

Corona sorgt für Ausfälle

Dass es nicht rund laufe mit der Post, habe sie auch am eigenen Leib erfahren. Einen wichtigen Brief für ihren Mann habe sie nach langer Wartezeit und wiederholten Nachfragen beim Zusteller selbst auf dem Postamt abgeholt. Dafür, dass der ehemalige Kollege nicht mehr hinterherkam, hat sie Verständnis. „Sie schaffen es einfach nicht mehr in der Zeit“. Auch sie berichtet von stetig steigenden Anforderungen im Job, von immer höherem Aufkommen und psychischer Belastung. „Man findet morgens die Post für die eigenen Abschnitte im Spind und hat damit eigentlich die Tagesaufgabe vor sich.

Doch am Abend muss man sich immer wieder eingestehen, dass man es nicht geschafft hat. Diese Gedanken wälzt man dann am Abend im Kopf. Und alles, was übrig bleibt, zieht sich dann immer weiter nach hinten und stapelt sich“, sagt sie. Werde jemand krank, müsse man dessen Abschnitte auch noch übernehmen. Dabei seien die Aufgaben schon bei ungestörten Abläufen schlicht nicht mehr möglich, eine Mittagspause illusorisch und ein verfrühter Arbeitsbeginn für viele Alltag.

Post-Sprecher Nawrath führt die Probleme vor allem auf hohe Corona-Infektionszahlen zurück. In einigen Postämtern sei das Personal „reihenweise ausgefallen“, berichtet er. „Zugleich ist die Arbeitsmarktsituation sehr angespannt und es ist schwieriger, dringend erforderliches zusätzliches Personal zu finden.“

Geschäftskunden und Mitbewerber hätten der Post außerdem mehr Briefe und Pakete übergeben, „weil sie auch Probleme haben, Personal zu finden“. Als letzten Grund für den akuten Personalmangel führt Nawrath an, dass Beschäftigte, die während der Corona-Lockdowns zur Post gewechselt seien, wieder in ihre früheren Berufe zurückgekehrt wären.

Pakete mit Priorität

Hilde Krämer und Johanna Maier halten diese Gründe für vorgeschoben. „Die Post redet sich heraus mit Corona, aber das stimmt so nicht. In früheren Jahren haben wir die Touren immer geschafft. Doch dann wurden in den vergangenen Jahren immer wieder die Bezirke vergrößert“, sagt Maier. Seither habe sich alles geändert. „Die Briefe stapeln sich auf der Post. Und das ist ein hausgemachtes Problem, weil versucht wird, Geld zu sparen.“

Zudem genössen Pakete inoffiziell Priorität vor Briefen. „Bei Paketen gibt es die Sendungsnachverfolgung. Jeder kann jederzeit nachschauen, wo ein bestelltes Päckchen unterwegs ist und wie lange die Lieferung dauert. Bei Briefen ist das anders, weshalb die Pakete immer Vorrang haben“, erläutert sie. Auch Krämer macht die Zusammenlegung von Bezirken für die aktuellen Probleme verantwortlich.

„Seither sind wir am Schwimmen“, sagt sie. Es sei schlicht eine Maßnahme zum Personalabbau gewesen, zudem habe man auslaufende Verträge nicht verlängert. Von 7000 Stellen allein zum Jahreswechsel 2020/2021 ist laut Medienberichten innerbetrieblich die Rede. Zudem habe man langjährige Mitarbeiter durch die immer größer werdende Belastung und schlechte Bezahlung vergrault. Aus Krämers Sicht ein folgenschwerer Fehler. „Man kann doch nicht Personal abbauen wenn Corona ist und sich hinterher wundern“, sagt sie.

Statt auf feste Kräfte, die ihre Touren gut kennen und effizient arbeiten würden, setzte die Post außerdem auf Saisonkräfte – wie etwa Studentinnen und Studenten –, die immer wieder neu eingelernt werden müssten. Bei der ohnehin knappen Zeit eine zusätzliche Belastung. „Immer mehr gute Zusteller kündigten und viele, die neu dazukommen, sind nach wenigen Wochen schon wieder weg, weil der Job zu sehr an den Kräften zehrt“, sagt Maier.

Auch rein körperlich sei der Job für viele zu anstrengend. Bis zu 31,5 Kilogramm darf ein Paket wiegen, für die Zustellung bleiben nur etwa zwei Minuten. Teilweise müssen die Mitarbeiter also in kürzester Zeit mit schwerer Last klingeln, Treppen hinaufhetzen und Unterschriften entgegennehmen. „Das ist kein Vergleich zu früheren Zeiten, als auch mal Zeit für ein kurzes Schwätzchen blieb und man die Leute im eigenen Bezirk tatsächlich kannte“, sagt Maier.

Post kann auf Saisonkräfte nicht verzichten

Klaus-Dieter Nawrath will die Kritik so nicht gelten lassen. Er verweist vor allem auf die Unterschiede zur Konkurrenz. „Die Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Deutschen Post AG ist unbefristet beschäftigt und vor betriebsbedingten Kündigungen durch Tarifvereinbarungen geschützt“, erläutert er.

Allerdings benötige man für wochentägliche und saisonale Schwankungen Flexibilität. Sprich: Die oben angesprochenen Saisonkräfte. Auf die Vorwürfe hinsichtlich nicht verlängerter Verträge angesprochen, verweist Nawroth auf 13.000 Übernahmen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis im Jahr 2021 und weitere 10.000 seit Juli.

„Allein die Deutsche Post AG hat flächendeckende tarifvertragliche Arbeitsbedingungen und Löhne. Diese sehen neben einem Stundenlohn mit fest vereinbarten Gehaltssteigerungen für den weiteren Verlauf der Beschäftigung ein Weihnachtsgeld, ein Urlaubsgeld sowie diverse Zuschläge und auch eine betriebliche Altersversorgung vor“, zählt Nawroth weiter auf. Darüber hinaus gebe es tarifvertraglichen Anspruch von 26 bis 30 Urlaubstagen und weiteren bis zu 26 freien Tagen im Kalenderjahr. Ab dem 55. Lebensjahr sei zudem Altersteilzeit möglich.

Die Bezahlung bei der Post ist abhängig vom Arbeitsbereich und den Berufsjahren. Das durchschnittliche Bruttomonatsgehalt für Zusteller liegt nach Angaben des Unternehmens-Bewertungsdienstes Kununu und anderer Online-Gehaltsvergleichsportale etwa bei 2500 Euro und damit etwas höher als bei Konkurrenten wie Hermes. Dafür müssen Zusteller der meisten anderen Anbieter lediglich Pakete und keine Briefe zustellen.

Streit um Bezahlung

Angesichts der hohen Inflationsrate und zuletzt hoher Gewinne bei der Post fordert die Gewerkschaft Ver.di für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten eine Lohnerhöhung von 15 Prozent. Der frühere Staatskonzern weist das zurück. Die Verhandlungen sollen am 6. Januar beginnen, es drohen Streiks.

Bei den vergangenen Tarifrunden vereinbarten Post und Gewerkschaften drei Prozent Lohnerhöhung für 2021 und ein weiteres Prozent für 2022. Obwohl das Stammgeschäft mit Paket- und Briefzustellung beim Umsatz im vergangenen Quartal stagnierte, stieg der Gesamtkonzernumsatz um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Konzerngewinn stieg um 13 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Hilde Krämer und Johanna Maier glauben angesichts solcher Zahlen, dass die Post künftig wieder mehr anbieten muss. „Wir nehmen eine öffentliche Aufgabe wahr, der wir gerecht werden müssen. Diese Ansprüche müssen sich auch beim Umgang mit Mitarbeitern spiegeln“, sagt Krämer. Nur dann könne man sich auf dem heutigen Arbeitsmarkt behaupten. Angesichts der hohen Belastung müsse zumindest eine höhere Bezahlung her, „damit der Beruf wieder Freude bringt“, sagt Maier.

Die einzig effiziente Lösung der Probleme sehen die beiden Zustellerinnen allerdings in einer Verkleinerung der Zustellbezirke. Doch an beides will Maier nicht so recht glauben. Seit der Privatisierung der Post und der Gründung der Aktiengesellschaft Post AG im Jahr 1994 liege der Fokus zu sehr auf dem Profit.