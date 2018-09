Sozialministerium stellt Homepage zu Frauenwahlrecht vor

„100 Jahre Frauenwahlrecht“ heißt das Thema einer neuen Website des Sozialministeriums. „Ich freue mich, dass wir mit der Website ein Signal ins ganze Land senden und aufzeigen, was wir in Sachen Frauenpolitik bereits erreicht haben“, sagte Staatssekretärin Bärbl Mielich (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung der Website. Auf „frauenwahlrecht-bw.de“ finden Internetnutzer unter anderem Informationen zur Entwicklung von Frauenrechten und eine Karte mit Veranstaltungen. Vor 100 Jahren, im November 1918, trat ein Gesetz in Kraft, dass das Frauenwahlrecht beinhaltete. Im Januar 1919 durften Frauen in Deutschland erstmals reichsweit wählen.

Reichswahlgesetz von 1918

neue Homepage