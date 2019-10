Sozialminister Lucha kann sich Zuckersteuer vorstellen

Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha zeigt sich offen für eine Zuckersteuer. „Wenn am Ende der Fahnenstange alle Maßnahmen nicht die gewollte Wirkung haben, könnte ich mir auch eine höhere Besteuerung vorstellen“, sagte Lucha (Grüne) der „Heilbronner Stimme“ und dem „Mannheimer Morgen“ (Mittwoch). Der Minister forderte klare Kennzeichnungspflichten, um den Zuckerkonsum zu senken. Zucker sei auch in verdeckter Form in Lebensmitteln ein großes Problem und verursache Übergewicht und Diabetes.

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte die Einführung einer Zuckersteuer gefordert, um Übergewicht und Fettleibigkeit bei Heranwachsenden vorzubeugen.