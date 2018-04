Sozialminister Lucha besucht junge Flüchtlinge in Leonberg

Wie leben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Südwesten? Davon will sich Sozialminister Manne Lucha (Grüne) heute (13.00 Uhr) selbst ein Bild machen und einige dieser Geflüchteten in Leonberg besuchen. In der Jugendhilfeeinrichtung Waldhaus leben dort männliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren, die vor allem aus Syrien, Afghanistan, Somalia, Eritrea und dem Irak stammen.

Umstritten ist bei jungen Flüchtlingen derzeit die Altersfeststellung, die bisher von den Jugendämtern vor allem durch Beobachtungen und Gespräche erledigt wird. Innenminister Thomas Strobl (CDU) spricht sich dafür aus, diese Aufgabe den Ausländerbehörden zu übertragen. Im Südwesten gab es mehrere Fälle junger straffällig gewordener Flüchtlinge, deren Alter teilweise nicht korrekt festgestellt worden war.