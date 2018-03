Sozialminister: Genug Schutzräume für Obdachlose bei Kälte

Zum Schutz vor der Kälte gibt es für Obdachlose im Südwesten nach Angaben von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) genug Zufluchtsmöglichkeiten. „Es kann jeder einen Schutzraum bekommen“, sagte Lucha im Radioprogramm „SWR Aktuell“ am Mittwoch. „Ich verstehe unsere Tagesstätten, unsere Tagesangebote als solche Schutzräume.“ Zuletzt waren die Temperaturen im Land nachts in den zweistelligen Minusbereich gefallen. In Sigmaringen wurden in der Nacht zum Mittwoch minus 21,3 Grad gemessen. Sollten Obdachlose keine Hilfe wollen, sei man aber machtlos: „Es gibt Menschen, die können und wollen nicht in Unterkünfte gehen“, betonte Lucha. „Die werden dann mit Tee, mit Decken, mit Schlafsäcken versorgt - in der Regel von Wohlfahrtsverbänden.“ In Baden-Württemberg gebe es 22 300 Menschen ohne festen Wohnsitz.