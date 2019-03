Southside-Bandcontest: Instagram-Voting geht in die zweite Runde

Sie haben entschieden. In der zweiten Runde beim Instagram-Voting treten gegeneinander an: „The Residence“ aus Memmingen gegen „Maximilian Jäger“ aus Altenstadt am 10. März. Und „Einmal mit Profis“ aus Stuttgart gegen „Roadstring Army“ aus Ulm am 11. März. Ab 16 Uhr können Sie wieder fleißig unter www.instagram.com/schwaebische.de für Ihre Lieblingsband voten. Ihre beiden Favoriten treten dann in der dritten Runde am 12. März gegeneinander an. Wer sich durchsetzt, zieht als vierte Band ins Finale vom Southside-Bandcontest ein.

Die Vorstellung aller Bands gibt es hier.