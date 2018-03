Bei einem Streit um das Sorgerecht des Sohnes hat eine Frau in Hohentengen (Kreis Waldshut) ihren Ehemann mit einem Auto angefahren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten sich die Eheleute am Vortag zunächst in der Wohnung des 34-Jährigen in den Haaren. Beide erlitten leichte Blessuren. Die 38-Jährige verließ daraufhin das Haus und fuhr los, kehrte jedoch schnell zurück, weil sich das Handy des Mannes noch in ihrem Auto befand. Nachdem sie es einem Bekannten übergeben hatte, stellte sich der getrennt lebende Mann vor das Auto, um die 38-Jährige am Wegfahren zu hindern. Die Frau gab Gas, der Mann prallte auf die Motorhaube, fiel zu Boden und verletzte sich leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Frau wurde der Führerschein entzogen.

Pressemeldung