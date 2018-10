Sonniges Finale und vier Millionen Besucher beim Wasen

Sonniges Finale zum 200-jährigen Volksfest-Jubiläum des Cannstatter Wasen: Bei schönstem Herbstwetter ging am Sonntag das 173. Cannstatter Volksfest zu Ende. „Das sommerliche Wetter war für das Volksfest einfach perfekt und ein absoluter Glücksfall. So haben wir es uns gewünscht“, sagte Marcus Christen, Abteilungsleiter für die Feste und den Cannstatter Wasen bei der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am Sonntag.

Insgesamt haben laut Christen an den 17 Festtagen auf dem Cannstatter Wasen vier Millionen Menschen gefeiert. Allein am Samstag wurden 400 Busse registriert und damit doppelt so viele wie am Wochenende davor. Mit dem traditionellen Musikfeuerwerk sollte das diesjährige Volksfest am Abend zu Ende gehen.

Das 81. Stuttgarter Frühlingsfest wird vom 20. April bis 12. Mai 2019 gefeiert. Das 174. Cannstatter Volksfest ist vom 27. September bis 13. Oktober 2019 geplant.

Website Cannstatter Volksfest