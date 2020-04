Die Sonne strahlt am Donnerstag erneut in Baden-Württemberg - schafft es aber noch nicht, dem Land richtig einzuheizen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Höchstwerte von acht Grad im Bergland und bis zu 14 Grad in der Ortenau. Am Himmel lassen sich den Prognosen zufolge einige wenige Quellwolken blicken, dazu soll es weiterhin trocken bleiben.

In der Nacht zum Freitag werden die Wolken laut DWD dichter. Am Freitag selbst könne es vor allem im Norden des Landes auch etwas nass werden, hieß es. Die Schauer bleiben demnach vereinzelt und schwach, dichte Wolken im ganzen Land und Höchstwerte zwischen sieben und 13 Grad könnten dennoch den Ausklang der Woche etwas trüben. Angenehmes, sonniges und auch mildes Frühlingswetter soll es dafür bereits wieder am Samstag geben.

Wettervorhersage des DWD für Baden-Württemberg