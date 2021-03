Sonniger Auftakt: So wird das Wetter an Ostern

Nach einer vielerorts sonnigen Karwoche mit frühsommerlichen Temperaturen wird es an Ostern in Deutschland spürbar kühler. Nur noch 12 bis 16 Grad sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag und Sonntag voraus.

Das Wetter in Baden-Württemberg wird in den kommenden Tagen sommerlich warm sein. Doch ausgerechnet am Osterwochenende müssen sich die Menschen im Südwesten auf kältere Temperaturen einstellen. Der Donnerstag werde voraussichtlich der letzte richtig warme Tag in dieser Woche sein, sagte ein Experte des Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Dienstag.

Bewölkte Osterfeiertage im Südwesten

Am Karfreitag könne es lokal bereits einzelne Niederschläge geben. Auch sollen dann verstärkt Wolken aufziehen. Schuld ist dem DWD zufolge eine Kaltfront, die auch über Baden-Württemberg hinwegzieht.

Diese sei zwar insgesamt nicht sehr aktiv, werde aber dennoch für eine Abkühlung auf Höchstwerte zwischen 12 und 15 Grad sorgen. An den Osterfeiertagen soll es überwiegend bewölkt sein. Regen werde es eher selten geben und auch nur lokal.

Denkbar sei, dass es nach Ostern sogar noch kühler werden könne, sagte der Experte. Jedoch werde sich dies erst in einigen Tagen abzeichnen. Derzeit sei es ohnehin für die Jahreszeit zu warm.

"Schlecht wird das Wetter an Ostern aber nicht", sagte ein DWD-Meteorologe am Dienstag in Offenbach. Denn in den meisten Regionen bleibe es trocken und vergleichsweise sonnig. Nur im Südosten Deutschlands könne es an den Feiertagen ein paar Regenschauer geben.

Die Temperaturen der nächsten Tage sind schon außergewöhnlich DWD-Meteorologe

Nur an der Küste und auf den Inseln pendeln die Höchstwerte lediglich zwischen 12 und 19 Grad. "Die Temperaturen der nächsten Tage sind schon außergewöhnlich", sagte der Meteorologe. "An Ostern sind wir dann wieder auf einem für die Jahreszeit normalen Temperaturniveau."

Am Samstag folgen laut DWD dann höchstens 12 Grad in der Region. Am Ostersonntag herrscht mit überwiegend trockenen 15 Grad eigentlich bestes Wanderwetter. Ostermontag wartet dann mit erhöhter Regenwahrscheinlichkeit für Baden-Württemberg, die Temperatur bleibt aber bei etwa 15 Grad.