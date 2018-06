Am dritten Advent soll laut Wetterexperten die Sonne über dem Südwesten lachen - auch danach soll von Winter erstmal nichts zu spüren sein. Und es schwinden die Chancen auf weiße Weihnachten im Ländle: Die Temperaturen liegen bis zu den Feiertagen zwar oft um den Gefrierpunkt, für Schnee reicht das aber nicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Die Höchstwerte liegen zwischen 2 Grad im Bergland und bis zu 10 Grad im Rheintal. In einigen Regionen hält sich weiter zäher Hochnebel, es bleibt bewölkt und morgens frostig.