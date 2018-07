Sonnig, trocken, warm: Hitze geht auch im August weiter

Das aktuelle Supersommer-Tief mit dem Namen „Juli“ wird den Monat Juli zu einem der wärmsten seit der Wetteraufzeichnung in Baden-Württemberg machen. „Meteorologisch hat der Monat das Zeug zum Sommermärchen“, sagte Meteorologe Uwe Schickedanz vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Stuttgart. Seit 1951 sei der Juli nur in vier Fällen heißer gewesen als der diesjährige. „Wir hatten beispielsweise in Stuttgart eine Juli-Durchschnittstemperatur von 21,9 Grad.“ Das seien 3,5 Grad mehr als im langjährigen Schnitt. Diese Entwicklung sei im ganzen Südwesten ähnlich. „Die beiden letzten Julitage sind die beiden heißesten“, sagte Schickedanz.

Zugleich sei es sehr sonnig gewesen - mindestens 295 Sonnenstunden allein in Stuttgart zählten die Meteorologen im Juli nach der vorläufigen Bilanz des DWD. In den vergangenen Jahren seien es nur 238 Stunden gewesen.

Sonnig und warm, aber viel zu wenig Regen: „Flächendeckender anhaltender Regen fehlt überall“, sagte Schickedanz. „Wenn es regnet, dann sind es diese Sturzfluten.“ Den Pflanzen nütze das nicht viel, weil der Boden die Mengen, die in sehr kurzer Zeit fielen, nicht aufnehmen könne.

Auch im August ist vorerst kein Ende von sommerlicher Hitze und Freibadtemperaturen in Sicht. Allerdings startet der Monat am Mittwoch in einigen Regionen eher turbulent. Von Südwesten bis nach Nordosten werde ein Gewitterstreifen über Deutschland erwartet. Zum Ende der Woche werde es wieder heiß. Schon am Freitag könnten die Temperaturen das Maximum vom Dienstag - bis zu 38 Grad - wieder erreichen.

Deutscher Wetterdienst