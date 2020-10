In Baden-Württemberg werden am Mittwoch milde Temperaturen erwartet. Im Laufe des Tages wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen dabei zwischen 15 und 22 Grad. Auch der Donnerstag wird wolkig und vereinzelt sonnig mit einem Temperaturanstieg auf 15 bis 23 Grad. In der Nacht zu Freitag wird es stellenweise windig und zunehmend regnerisch.

Bericht des DWD