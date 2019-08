Sonne und steigende Temperaturen: Einzelne Schauer möglich

Das Wetter im Südwesten wird in den kommenden Tagen sommerlich warm. Der Donnerstag bleibe sonnig und trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 19 Grad im Bergland und 28 Grad im Kraichgau und an der Tauber. Am Freitag und Samstag bleibe es heiter bei bis zu 30 Grad am Oberrhein. Im Gegensatz zum Freitag seien am Samstag im Tagesverlauf aber auch Quellwolken und einzelne Schauer möglich. Am Sonntag steige vor allem im Osten des Landes das Gewitterrisiko. Die Temperaturen liegen zum Ende des Wochenendes zwischen 24 Grad im Bergland und 32 Grad im Rheintal.

DWD-Prognose für Baden-Württemberg