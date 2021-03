Sondierungsgespräche gehen nächste Woche weiter

Die Sondierungsgespräche der Grünen in Baden-Württemberg mit CDU sowie SPD und FDP gehen Ende kommender Woche in die nächste Runde. Die Liberalen zeigten sich am Mittwochabend in Stuttgart zuversichtlich, dass eine Ampel-Koalition mit Grünen und SPD zustande kommt. „Es gab keine unüberbrückbaren Differenzen“, sagte FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke nach dem Gespräch mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann und der Grünen-Spitze. Weder thematisch noch atmosphärisch hätten sich Probleme aufgetan, sagte Rülke. Vor der FDP hatten CDU und SPD nacheinander mit den Grünen gesprochen. Die Union will nach dem Debakel bei der Landtagswahl die grün-schwarze Koalition fortsetzen. Die Liberalen waren zunächst die einzigen, die sich öffentlich nach den Sondierungsgesprächen äußerten.

© dpa-infocom, dpa:210317-99-864276/2