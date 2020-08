Die Woche beginnt in Baden-Württemberg sonnig und heiß: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegen die Höchsttemperaturen am Montag zwischen 28 Grad in Hochlagen und 37 Grad im Kraichgau. Im Laufe des Tages erwarten die Wetterexperten jedoch im Norden des Landes sowie im Südschwarzwald einzelne kräftige Hitzegewitter. In der Nacht zum Dienstag rechnet der DWD mit Schauern und Gewittern.

Auch am Dienstag erwarten die Wetterexperten lokale Hitzegewitter, sonst bleibt es heiter und trocken bei Höchsttemperaturen von 32 und 36 Grad.

DWD-Vorhersage für Baden-Württemberg