Der mittlerweile dritte Prozess gegen Harry Wörz, der wegen eines Mordversuchs an seiner Ex-Frau angeklagt ist, geht in die Sommerpause. Nach 22 Verhandlungstagen sind nahezu alle Zeugen vernommen worden. Aus Sicht des Staatsanwalts Philipp Karl Zinkgräf haben sich „trotz sehr kritischer und genauer Befragung“ durch das Gericht wenig neue Erkenntnisse ergeben. Eine Einschätzung, die Nebenkläger-Anwalt Michael Schilpp teilt. Gleichwohl sehe er Signale dafür, dass Wörz freigesprochen werde, sagte er am Mittwoch. Für diesen Fall kündigte er an, auch dieses Urteil vor dem Bundesgerichtshof (BGH) anzufechten.