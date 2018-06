Zum zweiten Einsatz im westafrikanischen Mali brechen in diesen Tagen 90 Soldaten der im deutschen Südwesten und in Ostfrankreich stationierten Deutsch-Französischen Brigade auf. Für ein halbes Jahr übernehmen sie in der malischen Hauptstadt Bamako unter ihrem Kommandeur, Brigadegeneral Werner Albl, die Leitung einer Trainingsmission (EUTM Mali). In deren Rahmen bilden 600 Soldaten aus 24 europäischen Nationen malische Kameraden aus. Seit 2013 haben 6000Mann des etwa 10000 Soldaten umfassenden malischen Heeres die Ausbildung durchlaufen.

Nach Angaben des derzeitigen Kommandeurs, Brigadegeneral Franz Pfrengle, zeigt die Mission Erfolge: Im Kampf gegen Rebellen sei die Armee deutlich schlagkräftiger geworden. Neben der Logistik-, Infanterie- und Pionierausbildung betreibt die Bundeswehr in Mali auch ein Feldlazarett.

Die Sicherheitslage in Mali gilt als instabil. Islamistische Fundamentalisten mit Verbindungen zur Terrororganisation al-Kaida sind seit einem Militärputsch 2012 auf dem Vormarsch, Zivilpersonen und Sicherheitskräfte werden bei den regelmäßigen Konflikten getötet. Nach den jüngsten Terroranschlägen von islamistisch motivierten Tätern in Bamako gelten hohe Sicherheitsvorkehrungen. Ziel sei der Schutz der eingesetzten Soldaten, sagte eine Sprecherin der Brigade.

Die Trainingsmission im EU-Auftrag operiert unabhängig vom Uno-Einsatz Minusma, der im unruhigen Norden des Wüstenstaates die Lage stabilisieren soll. Die Bundesregierung hatte jüngst zugesagt, 650 deutsche Soldaten als Entlastung der französischen Armee für Minusma zu entsenden.

Die Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade blicken ihrem Einsatz gelassen entgegen: „Wir gehen ohne Angst nach Bamako, aber wir haben Respekt vor der Lage“, erklärt ein Immendinger Soldat, der schon zum zweiten Mal bei EUTM Mali dabei ist, „wir sind gut vorbereitet, wir sind gut gesichert und haben ja auch reichlich Erfahrung in Mali.“ Die Deutschen seien dort gern gesehen.

Für Brigadegeneral Werner Albl besteht die Mission aus zwei Teilen: Neben der Ausbildung muss er die Verhandlungen über eine mögliche Verlängerung des im Mai 2016 auslaufenden Mandates vorantreiben. Albl: „Am Ende müssen die Malier uns sagen, was sie weiterhin wollen, sie müssen das dann umsetzen und nachhaltig weiterführen.“ Im Gespräch ist eine stärkere Fokussierung auf Beratung und Ausbildung der Führungskräfte.