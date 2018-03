Sohn sticht auf Vater in Rollstuhl ein: Täter in Psychiatrie

Ein 26-Jähriger hat in Mannheim seinen im Rollstuhl sitzenden Vater angegriffen und schwer verletzt. Der Sohn hatte dem 55-Jährigen im Seniorenheim in dessen Zimmer von hinten zwei Stiche am Hals zugefügt und eine Schnittverletzung an der Brust, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sohn flüchtete nach dem Vorfall am Montagabend und wurde einen Tag später festgenommen. Er beging die Attacke auf seinen Vater wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Deshalb wurde vom Amtsgericht die Unterbringung in der Psychiatrie wegen des Verdacht des versuchten Mordes angeordnet. Die genauen Hintergründe des Vorfalls und die Art der Tatwaffe waren zunächst unklar.

Mitteilung