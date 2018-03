Nach dem gewaltsamen Tod einer 64 Jahre alten Frau in Karlsruhe sitzt der Sohn unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige sei bereits kurz nach Alarmierung der Polizei am Mittwoch in Tatortnähe festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Donnerstag erließ ein Richter Haftbefehl. Nach bisherigen Ermittlungen war es bereits in der Nacht zum Mittwoch zu einem Streit zwischen dem Mann und seiner allein lebenden Mutter gekommen. Schließlich habe er die 64-Jährige in der Wohnung angegriffen und tödlich verletzt. Zur Todesursache und weiteren Einzelheiten machten die Ermittler keine Angaben. Der Mann bestreite die Tat. Das Ergebnis der Obduktion lag zunächst noch nicht vor.

Pressemitteilung Polizei vom 7. März

Mitteilung Polizei und Staatsanwaltschaft vom 8. März

Nachtrag zur Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft vom 8. März