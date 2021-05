Softair-Pistole löst Polizeieinsatz in Sinsheim aus

Mit einer Softair-Pistole haben ein 13 Jahre alter Junge und sein Freund einen Polizeieinsatz in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ausgelöst. Ein Zeuge habe beobachtet, wie mehrere Jugendliche oder Kinder in der Innenstadt mit einer Pistole hantierten, und die Polizei alarmiert, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Einsatzkräfte hätten zunächst drei verdächtige Heranwachsende aufgespürt und durchsucht.

Dabei sei zwar keine Waffe gefunden worden, allerdings habe das Trio am Dienstag von zwei Kindern berichtet, die mit einer Spielzeugpistole gespielt hätten. Schließlich hätten die Beamten die 13 Jahre alten Jungen bei einem Schnellimbiss entdeckt. Einer von ihnen habe eine täuschend echt aussehende Softair-Pistole bei sich gehabt, die von den Beamten sichergestellt worden sei. Nun werde geprüft, ob waffenrechtliche Verstöße vorliegen.

© dpa-infocom, dpa:210519-99-659067/2

