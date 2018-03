So viele Grippefälle in einer Woche gemeldet wie noch nie

Die Grippe hat sich in Baden-Württemberg ungewöhnlich schnell ausgebreitet. Dem Landesgesundheitsamt wurden in der vergangenen Woche (12. bis 18. Februar) so viele Influenzafälle wie nie zuvor in einer Woche gemeldet - nämlich 3197, wie eine Sprecherin am Mittwoch mitteilte. Die Entwicklung spreche für eine starke Grippewelle.

Die Zahl der seit Beginn der Grippesaison gemeldeten Fälle ist den Informationen zufolge auf 12 861 (Stand: 21.2.) gestiegen. Im Vorjahr war die Grippe ähnlich stark verbreitet. Insgesamt 37 Menschen starben nach Angaben des Landesgesundheitsamtes (LGA) bereits in Folge der Influenza-Infektion, darunter zwei Kinder. Da in den nächsten Wochen demnach weiter mit einer erhöhten Influenza-Aktivität zu rechnen ist, empfiehlt das LGA weiterhin die Impfung.

Landesgesundheitsamt, Influenza-Statistik