Stuttgart (dpa/lsw) - Gute Nachrichten zu Ostern: Weil Landwirte sich mehr Hennen zugelegt haben, gab es im Südwesten zuletzt so viele Eier wie lange nicht. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Stuttgart mitteilte, lebten 2013 mehr als 1,8 Millionen Legehennen im Land. Sie produzierten 494 Millionen Eier - mehr waren es zuletzt im Jahr 1990. Wer nun denkt, baden-württembergische Hühner seien besonders fleißig, der irrt: Mit im Schnitt 274 Eiern pro Jahr und Henne lagen die Tiere 2013 sogar unter den Vorjahreswerten.

Grund für den Eier-Segen sind neue Betriebe: Mit 19 Einsteigern im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Erzeuger auf 146. Nicht alle Hennen dürfen bei ihnen frei herumflattern: Die Bodenhaltung hatte zuletzt einen Anteil von 76 Prozent.

