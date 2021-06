So stellt sich die Caritas darauf ein, dass immer mehr Menschen ihre Hilfe in Anspruch nehmen müssen

Menschen, die von den Auswirkungen der Corona-Krise hart getroffen wurden, wenden sich in ihrer Not an die Beratungsstellen der Caritas. Die Ratsuchenden benötigen fachlichen, emotionalen und für kurze Zeit auch finanziellen Beistand. Die Caritas möchte beim Weg aus der Krise zur Seite stehen und bittet um Spenden für die Ermöglichung von Soforthilfe und die vorübergehende Ausweitung des Beratungsangebots. Für die Überweisung liegt dieser Ausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ ein Überweisungsträger bei. Ab einem Betrag von 200 Euro erhalten Spender vom Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. automatisch eine Zuwendungsbestätigung. Dafür ist es wichtig, dass bei der Überweisung die vollständige Adresse angegeben wird.

Spendenkonto: Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e. V. / Bank für Sozialwirtschaft Stuttgart / IBAN: DE90 6012 0500 0001 7088 00 /BIC: BFSWDE33STG / Stichwort: MiteinanderFüreinander / www.caritas-spende.de.