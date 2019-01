Eigentlich sind die Eckdaten der Mondfinsternis am kommenden Montag gar nicht so übel: Sie ist bis zum Ende der Kernschattenphase in ganz Mitteleuropa sichtbar und der Mond geht erst eine halbe Stunde später unter. Dafür müssten Hobbyastronomen jedoch früh aufstehen, wie der Wetterdienst WetterOnline mitteilt.

Der Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde beginne bereits um 3.36 Uhr, doch sei diese erste Phase der Finsternis kaum wahrnehmbar. Erst wenn ab 4:34 Uhr der Kernschatten erscheine, werde das Ganze interessant, heißt es weiter. Ab dann nämlich wird der Vollmond Stück für Stück im Erdschatten verschwinden, bis er etwa eine Stunde später vollständig darin verschwunden ist. Der Höhepunkt der Mondfinsternis ist um 6.12 Uhr.

Dabei wird der Mond aber keineswegs unsichtbar: Vielmehr erscheint er während der totalen Phase in einem matt rötlichen Schimmer. Dieser rührt laut WetterOnline von Sonnenlicht her, das von der Erdatmosphäre in den Schattenkegel hineingelenkt wird.

Ab 6.43 Uhr kehrt der Mond als wachsende, silbrige Sichel langsam wieder ins Sonnenlicht zurück. Ab 7:51 Uhr sei er dann wieder komplett sichtbar - vorausgesetzt, es herrscht klare Sicht.

Das jedoch ist nach Einschätzung von Roland Roth, Experte der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried, jedoch der Knackpunkt. Weil am Wochenende ein Tiefdruckgebiet Wolken und vereinzelt Schnee in die Region zwischen Schwarzwald, Bodensee und Alb bringt, stehen die Chancen auf freie Sicht jedoch eher schlecht. Problematisch sei darüberhinaus vielerorts Nebel. In den Höhenlagen stehen die Chancen auf einen ungetrübten Blick zum Himmel in Richtung West/Nord-West etwas besser.

Wer die nächste totale Mondfinsternis in voller Länge verfolgen möchte, muss sich gedulden. Diese ist erst im Dezember 2029 zu sehen sein.