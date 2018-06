So stark belastet ist das Grundwasser in Teilen der Region

In Baden-Württemberg ist die Nitratbelastung im Grundwasser weiter geringer als im deutschen Durchschnitt. Das geht aus Daten des Landesumweltministeriums hervor. Seit 1994 habe die Nitratbelastung um 22 Prozent abgenommen, erklärte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Donnerstag gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Der gesetzliche Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser (mg/L) sei nur noch an jeder elften Messstelle im Südwesten überschritten worden.

Dass der Europäische Gerichtshof Deutschland nun wegen zu laxen Vorgehens gegen Nitrat verurteilt hat, überrascht Untersteller nicht. Das deutsche Nitratproblem sei „hinlänglich bekannt“. Der Minister fordert strengere Regelungen im Düngerecht, damit weniger Nitrat ins Grundwasser und in Oberflächengewässer gelangt.

So positiv die landesweite Entwicklung ist: In Oberschwaben und im Risstal sind die Nitratwerte teils ziemlich hoch. In den Landkreisen Biberach und Sigmaringen liegen Grundwasserkörper, deren Nitratgehalt als „sehr schlecht“ eingestuft wird – nach den Kriterien der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie, also sozusagen den EU-weiten Qualitätsstandards für Wasserqualität. Das geht aus dem bisher aktuellsten, im September 2017 veröffentlichten Grundwasserbericht der Landesregierung hervor. Ein Blick auf die Karte des Landesmessnetzes des Umweltministeriums zeigt: Im östlichen Landkreis Sigmaringen liegen mehrere Messstellen, an denen der gesetzliche Grenzwert von 50 mg/L überschritten wird.

Wo dieser Wert überschritten wird, muss das Gesundheitsamt die Einwohner darauf hinweisen, dass das belastete Wasser nicht zur Zubereitung von Nahrung für ungestillte und teilgestillte Säuglinge mit weniger als 10 kg Köpergewicht verwendet werden darf.

Eine hohe Nitratbelastung in den Landkreisen Biberach und Sigmaringen bestätigen Werte aus dem Jahr 2017 der „Grundwasserdatenbank“ der Wasserversorger im Südwesten: Demnach liegen die durchschnittlichen Nitratwerte im Grundwasser im Landkreis Sigmaringen bei 27 mg/L – im Landkreis Biberach, wo Landwirte besonders viel Gülle aus der Viehhaltung auf den Feldern austragen, sogar bei 33,1 mg/L. Nur in den Städten Mannheim (33,5 mg/L) und Heilbronn (39 mg/L) ist die durchschnittliche Nitratbelastung in Baden-Württemberg höher.