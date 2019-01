Familien machen Selfies vor der ersten Kelchstütze für das Hallendach, Interessierte gehen 45 Meter unter die Erde, Kinder fahren mit kleinen Baggern. Die „Tage der offenen Baustelle“ auf dem Gelände von Stuttgart 21 sind am Freitag bereits kurz nach der Eröffnung gut besucht. Genauer gesagt: 4800 Menschen kommen nach Angaben des ausrichtenden Vereins in den ersten beiden Stunden auf die Großbaustelle. „Mich interessiert einfach was hier passiert“, sagt der junge Vater Albert Schultz, „und mein junger Mann wollte Bagger fahren“.

Die kleine Anna bedient während einer Besichtigung der Großbaustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 einen Spielzeugbagger. (Foto: dpa)

Der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm wurde von den Projektpartnern des Bahnprojekts gegründet und richtet den Tag der offenen Tür zum vierten Mal in Folge aus. Die Veranstaltung dauert von Freitag bis Sonntag, im letzten Jahr wurden laut Vereinsangaben 40 000 Menschen gezählt. Für die Sicherheit während der Besichtigung verbaut die Bahn rund vier Kilometer Zaun. Etwa 25 Sicherheitskräfte passen auf, dass nichts passiert. Weitere Mitarbeiter stellen die verschiedenen Geräte, Anlagen und Bauarten vor. „Über 50 von denen stehen für Fragen an den 18 Informationspunkten zur Verfügung“, sagt Tanja Sehner, die Marketingleiterin des Vereins.

Eine Unterführung auf der Baustelle. (Foto: dpa)

Direkt am Eingang steht die erste fertig betonierte Kelchstütze, einer von 28 massiven Trichtern aus Beton und Eisen, die am Ende das Bahnhofsdach tragen werden.

Es ist die einzige Gelegenheit einmal im Jahr so nah an die Baustelle zu kommen ein S21-Gegner

Der Mann will seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ist nämlich gegen Stuttgart 21, kritisiert die hohen Kosten und bezweifelt die Hochwassersicherheit.

Besucher einer Besichtigung der Großbaustelle des Bahnprojekts Stuttgart 21 stehen vor einer Kelchstütze. Insgesamt 28 der kelchförmigen Stützen sollen einen Teil des Daches für die Bahnsteighalle bilden. (Foto: dpa)

Ein paar Meter weiter wird in einer Halle Wasser aufbereitet. Da die Baustelle unter dem Grundwasserspiegel liegt, muss das Wasser an der Baugrube abgepumpt werden, bevor es nach einer Reinigungsprozedur in Richtung Neckar wieder in den Boden gepumpt wird. Im Rahmen einer Führung können Besucher die Technik, die für das Wassermanagement und die Aufbereitung nötig ist, besichtigen. Direkt daneben fahren die Kinder mit Spielzeugbaggern, Erwachsene stellen sich für die Testfahrt auf einem echten Exemplar an.

Im Gebäude des Grundwassermanagements. (Foto: dpa)

Als drittes Highlight nennt der Verein gerne die „Rettungszufahrt Hauptbahnhof Süd“. Rund 160 Meter gehen Besucher einen Tunnel schräg in die Erde. Über den Köpfen der Besucher hängen drei dicke Schläuche, die Frischluft ins Erdinnere bringen. Über den Tunnel sollen später im Notfall Rettungsfahrzeuge nach unten zu den eigentlichen Gleisen fahren können. Besucher Wilfried Hertl sagt: „Ich bin hier, weil mich das ganze Projekt fasziniert und ich es sehr positiv begleite.“

In einem Baustellenabschnitt der Stadtbahn unter der B14. (Foto: dpa)