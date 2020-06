So reagieren die politischen Vertreter auf die Randalen in Stuttgart

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Randale in der Stuttgarter Innenstadt scharf verurteilt. „Diese Taten gegen Menschen und Sachen sind kriminelle Akte, die konsequent verfolgt und verurteilt gehören. Die Bilder aus der Stuttgarter Innenstadt können uns nicht kalt lassen. Unsere Gedanken sind bei den verletzten Polizeibeamten und den durch die Plünderungen Geschädigten. Jetzt müssen wir die Faktenlage und Erkenntnisse zusammentragen und bewerten und mit Hochdruck klären, wer dahinter steckt. Ich habe mich von Innenminister Strobl informieren lassen. Mein Dank gilt den Polizeibeamten für ihren nächtlichen Einsatz“, teilte er am Mittag in Stuttgart mit.

Der Grünen-Landtagsabgeordneten Ulrich Sckerl warnt: „Die Lage ist jetzt noch viel zu unübersichtlich, um aus der Ferne bereits voreilige Schlüsse zu ziehen und Schuldige zu benennen. In den aufgeheizten Stunden danach gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und die Polizei ihre Arbeit machen zu lassen. Das hat jetzt Vorrang. Danach kann und muss über Ursachen und Konsequenzen gesprochen werden.“

Das solle unter anderem auf einer Sondersitzung des zuständigen Landtagsausschusses in der kommenden Woche geschehen. Denn klar sei: „Wir verurteilen die gewalttätigen Ausschreitungen, Plünderungen von Geschäften und Angriffe gegen die Polizei auf das Schärfste. Die Hintergründe und Umstände der Ausschreitungen müssen zügig aufgeklärt werden. Rechtsfreie Räume dürfen wir nirgendwo dulden. Es ist geboten, dass sich der Landtag mit einer Sondersitzung des Innenausschusses am kommenden Mittwoch ein Bild von der Lage macht.“

Die mit den Grünen regierende CDU machte Mitschuldige aus. Ihr Innenpolitik-Sprecher Thomas Blenke teilte mit, die Gewalt sei auch eine Folge von politischer Stimmungsmache gegen die Polizei. „Wenn die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zum Beispiel der deutschen Polizei ein Rassismus-Problem unterstellt, fühlen sich Krawalltäter in ihrem Tun bestärkt.“

CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart betonte: „Die Täter müssen die volle Härte des Gesetzes spüren. Wer die Stuttgarter Innenstadt in ein Schlachtfeld verwandelt, darf weder auf Verständnis noch auf Milde hoffen. Alle demokratischen Kräfte müssen sich nun ohne Wenn und Aber hinter die Polizei stellen.“

Die oppositionelle AfD nahm die Attacken zum Anlass, die Einrichtung einer eine „Sonderkommission Links“ zu fordern. Fraktionschef Bernd-Gögel sagte: „Das stinkt ganz gewaltig nach einer unguten Melange aus Migranten und Linksextremen. Wenn ein Polizeisprecher eingestehen muss ‚Die Situation ist völlig außer Kontrolle‘ und selbst Journalisten die Lage-Einschätzung aus der letzten Woche zitieren, wonach Teile der linken Szene Linien überschritten, wird deutlich, dass es keinesfalls die ‚Gefahr von rechts‘ ist, die hier zuschlug.“

Die Polizei hatte zu diesem Zeitpunkt keine Erkenntnisse zu Motiven veröffentlicht. Ob die zuletzt zunehmende Gewalt aus der linken Stuttgarter Szene etwas mit den Krawallen zu tun hatte, war am Mittag offen.

Die Sozialdemokarten im Stuttgarter Landtag wiederum verlangten ihrerseits rasches Handeln von Innenminister Thomas Strobl (CDU): „Es ist absolut unzumutbar, wenn mitten in unserem Land bürgerkriegsähnliche Zustände vom Zaun gebrochen werden. Straßenschlachten solchen Ausmaßes kennen wir in Baden-Württemberg nicht und der Innenminister muss alles dafür tun, damit dies nicht zur Normalität wird. Es bedarf einer schnellen und vollständigen Aufklärung der Umstände dieser furchtbaren Nacht in Stuttgart. Und es bedarf weiterer Schritte, um eine Wiederholung auch mit präventiven Mitteln zu verhindern.“

Die FDP verlangte ebenfalls ausführliche Informationen von Innenminister Strobl. Ihr Fraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke sagte: „Als Politik müssen wir die Vorgänge gründlich prüfen und schauen, ob die Landesregierung die Polizei so organisiert hat, dass diese in der Lage ist, die Randale frühzeitig zu unterbinden und möglichst viele Straftäter zu ermitteln. Der Rechtsstaat muss sich wehrhaft zeigen. Das schuldet die Politik der Gesellschaft und den Polizeibeamten, die ihre Gesundheit für uns alle einsetzen.“