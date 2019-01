So reagieren Betroffene auf den Datenklau: „Meine Nummer kennt eh ein Haufen von Leuten“

Von Schwäbische Zeitung

In diesem Winter hat es bereits ein wenig geschneit, nun kommt der Wintereinbruch. Wetterexperte Roland Roth gibt für Samstag diese Prognose ab:

Tief André bringt an diesem Wochenende ordentlich Niederschlag, zuerst als Schnee bis runter ins Schussenbecken mit winterlicher Glätte. Im Tagesverlauf wird der Schnee pappig und geht später am Tag in Schneeregen oder gar Regen über. Dann wird es in den Tallagen zunehmend nasskalt. Auf den Höhen bleibt es bei der weißen Winterpracht, und das Allgäu versinkt sogar im Schnee Roland ...