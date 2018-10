So machen Sie Haus, Garten und Auto fit für Herbst und Winter

Wann müssen Winterreifen aufs Auto, wie heizen Sie energieeffizient und wer muss eigentlich Laub auf dem Gehweg beseitigen? Die Antworten gibt es in diesen Tipps für den goldenen Herbst.

1. Wie lüften und heizen Sie energieeffizient?

An kühlen Herbsttagen wollen es die Menschen natürlich schön warm haben und drehen die Heizung auf. Aber Achtung: Um die Wärme perfekt zu nutzen und nicht zu verschwenden, sollten Sie beim Heizen und Lüften ein paar Dinge beachten. Welche, das finden Sie in diesem Quiz heraus:

2. Wie machen Sie Ihr Auto bereit für die kalte Jahreszeit?

Die Experten des ADAC empfehlen auf jeden Fall in den kommenden Wochen Folgendes am Auto zu überprüfen:

Beleuchtung kontrollieren

Scheiben vom Sommerschmutz befreien

Wischblätter kontrollieren und gegebenfalls austauschen

Frostschutz nachfüllen

Winterreifen aufziehen

Wann und wie Sie Ihre Reifen wechseln erfahren Sie hier:

Wir haben in der Werkstatt von Autoservice Schick in Leutkirch den Mechanikern über die Schulter geschaut: Woran erkennt man eigentlich Winterreifen - und was passiert in der Werkstatt?

3. Was müssen Sie beim Laubfegen beachten?

Herbstlaub kann ganz schön rutschig sein. Mischt sich Regen mit den herbstlichen Laubblättern, müssen Fußgänger und Radfahrer besonders vorsichtig sein. Zu was Sie beim Laub-Kehren als Grundstücksbesitzer verpflichtet sind, erfahren Sie in diesem Video:

Noch sind wir verschont von Schnee und Eis. Doch rutschig kann es draußen trotzdem werden. Mischt sich Regen mit den herbstlichen Laubblättern, müssen Fußgänger und Radfahrer besonders vorsichtig sein. Damit es wortwörtlich nicht zu Ausrutschern kommt, stehen auch die Bürger in der Verantwortung.

4. Wie machen Sie Ihren Garten winterfest?

Im Herbst macht sich auch die Natur bereit für die kalte Jahreszeit. Für Gartenbesitzer ist jetzt die Zeit, ihr Grundstück vorzubereiten. Was es zu beachten gilt, sehen Sie hier:

So wird das Wetter in der kommenden Woche

Und? Wie viele Dinge haben Sie schon erledigt? Jetzt ist die richtige Zeit, um sie anzugehen, denn kühler wird's bestimmt. Das bestätigt auch der Wetterbericht für die kommende Woche: Ein Sturmtief bringt dem Südwesten im Lauf der Woche Regen und Wind. Das Zentrum des Tiefs liege in der Ostsee, Baden-Württemberg sei daher nur schwach betroffen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Trotzdem könne es am Dienstag stürmische Böen bis Windstärke 8 geben. Das bedeutet eine mittlere Wind-Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde.

In der Nacht auf Mittwoch beginnt der Prognose zufolge leichter Regen. „Es kann gut ein paar Stunden durchregnen“, sagte der Meteorologe. In Stuttgart werde das wahrscheinlich den Feinstaubalarm aufheben, so der Meteorologe.

Mit dem Regen sinken die Temperaturen. In der Mitte der Woche ist nach Angaben des DWD mit maximal 16 Grad zu rechnen. Am Donnerstag und am Freitag steigen die Werte wieder. Es werde sonnig und trocken.

Weniger freundlich ist der Ausblick auf das Wochenende: Es sei nicht nur bedeckt und regnerisch, sondern nach Angaben des DWD auch deutlich kälter.