Zwischen Laupheim-West und Ulm fahren vom 10. September bis 21. Dezember nur Busse – der Zugverkehr fällt komplett aus. Grund ist die Elektrifizierung der Südbahn. Drei Beispiele, wie viel Zeitverlust Reisende in Kauf nehmen müssen.

Beispiel 1:

Ein Student aus Ravensburg muss um 9 Uhr morgens in Ulm sein.

Bisher: Abfahrt Ravensburg 7.45 Uhr mit IRE direkt nach Ulm, Ankunft 8.44 Uhr.

Während der Bauarbeiten: Abfahrt Ravensburg 7.05 Uhr, an Laupheim-West 7.54 Uhr, Anschluss im Expressbus, Neu-Ulm an 8.41 Uhr. Stadtbus nach Ulm, an 8.51 Uhr.

Zusätzlicher Zeitaufwand: 47 Minuten.

Beispiel 2:

Ein Wochenendpendler reist am Freitagnachmittag von Stuttgart nach Biberach.

Bisher: Abfahrt Stuttgart 14.01 Uhr direkt nach Biberach, Ankunft 15.36 Uhr.

Während der Bauarbeiten: Abfahrt Stuttgart 14.01 Uhr mit IRE nach Neu-Ulm, Anschluss im Expressbus, an Laupheim-West 15.56. Umstieg in die Regionalbahn, an Biberach 16.16 Uhr.

Zusätzlicher Zeitaufwand: 40 Minuten.

Beispiel 3:

Eine Familie will am Sonntagnachmittag von Friedrichshafen nach Frankfurt reisen.

Bisher: Abfahrt 16.31 mit RE, in Ulm Umstieg in ICE direkt nach Frankfurt, Ankunft 20.08 Uhr.

Während der Bauarbeiten: Abfahrt 16.31 Uhr, Umstieg in Aulendorf in den IRE nach Stuttgart (Zollernbahn via Sigmaringen und Tübingen), in Stuttgart Umstieg in den ICE, weiterer Umstieg in Mannheim, Ankunft Frankfurt 21.08 Uhr.

Zusätzlicher Zeitaufwand: eine Stunde. (ume)