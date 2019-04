So lückenhaft ist verschärftes Diesel-Fahrverbot wirklich

Dass der 1. April für Stuttgart und auch ein wenig für den Rest der Republik ein historischer Tag ist, davon spürt man Montagmorgen am Pragsattel wenig. Die Polizei kontrolliert den Berufsverkehr. Mehrere Beamte beobachten eine Ampelschaltung, etwa hundert Meter weiter werden die Ampelsünder auf einen Parkplatz rausgewunken, müssen ihre Papiere zeigen und werden zur Kasse gebeten. So weit, so normal.

Als erste deutsche Großstadt hatte Stuttgart zum 1. Januar ein Diesel-Fahrverbot für das gesamte Stadtgebiet eingeführt. Von Montag an gilt das Verbot nicht mehr nur für Pendler, sondern auch für Tausende Anwohner. Betroffen sind Diesel mit Euro-4-Abgasnorm oder schlechter. Damit sollen die Stickstoffdioxid-Werte gesenkt werden, die seit Jahren die von der EU vorgegebenen Grenzen überschreiten. Wer gegen das Verbot verstößt, muss 108,50 Euro zahlen.

Die Polizisten am Pragsattel spulen ihre Kontrollroutine ab wie an jedem anderen Tag. Ein Rausgewunkener muss einen Alkoholtest bestehen. Ein anderer gibt sich gelassen: „Ob ich jetzt von ihnen kontrolliert werde oder im Stau stehe, ist doch egal“, sagt er.

Die Fahrverbote spielen keine Rolle. Spezielle Dieselkontrollen gibt es auch gar nicht. Nur wer zu schnell fährt oder anderweitig auffällt, bei dem wird auch gleich die Zulassung und damit die Abgasnorm kontrolliert. „Es ist für uns kein großartiger Mehraufwand, wir gucken ohnehin die Fahrzeugpapiere an, wenn wir jemanden kontrollieren“, sagt Martin Schautz, Sprecher der Polizei Stuttgart. Diesel-Sünder gehen nur als Beifang ins Netz.

Ein Schild weist auf das Diesel-Fahrverbot für Dieselfahrzeuge unter Euro 5 hin. Bislang durften Anwohner in Stuttgart noch mit ihren alten Dieselfahrzeugen durch die Stadt fahren. Vom 01. April an müssen auch sie ihre Autos stehen lassen, wenn sie nicht mindestens der Euro Norm 5 entsprechen. Ausnahmeregelungen wurden jüngst jedoch ausgeweitet. (Foto: dpa)

Elf Rotlichtverstöße und einmal Handy am Steuer kommen in eineinhalb Stunden zusammen. Neue BMW's werden kontrolliert, ein Golf, ein großer Transporter. Verbotene Diesel sind nicht dabei. „Die kontrollierten Diesel waren alle Euro-5 oder Euro-6“, sagt ein Polizist.

Der Beifang bleibt aus. Trotzdem fahren während der Kontrolle Dutzende ältere Fahrzeuge vorbei, die Euro-4 sein könnten. Die Beamten können das im Vorbeifahren nicht beurteilen. Plaketten oder andere Erkennungsmerkmale gibt es nicht. Polizeisprecher Schautz nimmt es gelassen: „In aller Regel ist es in den Köpfen angekommen.“

Dabei wächst der politische Widerstand gegen Fahrverbote. Seit Monaten gehen Dieselfahrer in Stuttgart auf die Straße. Auch Parteien demonstrieren mittlerweile für freie Diesel-Fahrt. 68 Prozent der Baden-Württemberger meinen, die Fahrverbote gingen in die falsche Richtung — 25 Prozent halten sie für richtig, wie aus einer am aktuellen Umfrage von Infratest dimap hervorgeht.

Die grün-schwarze Landesregierung steht unter Druck und will weitere Fahrverbote auch für Euro-5-Diesel mit Händen und Füßen vermeiden. Je größer der Widerstand, desto mehr Ventile werden gefühlt geschaffen, um den Druck der Straße zu nehmen. Die Umweltzone ist bereits mit Ausnahmeregelungen durchlöchert. Kurz vor der Kommunal- und Europawahl im Mai gleicht das Fahrverbot einem Flickenteppich.

Zahlreiche Ausnahmen können beantragt werden

Neben dem Lieferverkehr dürfen Handwerker und natürlich Krankenwagen, Polizei und Katastrophenschutz weiter durch Stuttgart dieseln. Für Wohnmobile, Reisebusse oder Arztbesuche können Ausnahmen beantragt werden. Auch Pendler im Schichtdienst dürfen sie beantragen, wenn sie nicht auf den öffentlichen Nahverkehr ausweichen können.

Vor wenigen Tagen wurden weitere Ausnahmeregelungen angekündigt. Auch wenn Fahrten zur Kinderbetreuung notwendig werden, sollen Eltern oder Großeltern künftig Härtefall-Anträge stellen können. Wer Angehörige pflegt oder wenig verdient, kann unter Umständen auch in Zukunft in Stuttgart mit einem Euro-4-Diesel-Fahrzeug fahren.

Die Voraussetzungen für die Härtefallregelungen werden derzeit zwischen Stadt und Land besprochen. Eine vierköpfige Familie, die weniger als 2640 Euro netto verdient, soll nicht gezwungen werden, ein neues Fahrzeug anzuschaffen.

Knapp 10.000 Ausnahmegenehmigungen wurden bislang beantragt — dabei wurden knapp 4000 genehmigt und 3800 abgelehnt. Wird ein Antrag abgelehnt, kann man erneut um Prüfung bitten. Liegt bereits ein Bescheid vor, kann Widerspruch eingelegt werden. Lehnt die Stadt den Antrag weiter ab, können Autofahrer noch beim Regierungspräsidium vorstellig werden.

Mit mancher Ausnahme lässt sich das Fahrverbot nach jetziger Konzeption so leicht umgehen, dass sich diejenigen Autofahrer ärgern könnten, die ihre alten Euro-4-Diesel bereits verkauft haben. Pendler sollen etwa weiter mehr als 16 Park-und-Ride-Anlagen anfahren dürfen, die zwar nicht in der Innenstadt, aber in der Umweltzone liegen.

Dabei reicht laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Aussage als Nachweis, dass man zum Parkplatz unterwegs sei — weil man ja bei der Anfahrt in der Regel kein Ticket mitführt. Und wer tatsächlich kontrolliert wird, der solle halt seinen Park- bzw. Fahrschein nachreichen.

Wer also ertappt wird, kann nach jetzigem Stand schlicht behaupten, auf dem Weg zu einem Parkhaus zu sein und sich im Nachgang einen ÖPNV-Fahrschein kaufen, um dem Bußgeld zu entgehen. Zur Sinnhaftigkeit der Regelung gefragt, reagiert Kretschmann vergangene Woche gereizt.

Der Schwerpunkt der Kontrollen fände ja eh im Stuttgarter Kessel statt, wo die Luftwerte schlecht sei, nicht in der Peripherie. „Was fragen Sie mich dieses Zeug?“, betont er. Das sei doch Sache der Stadt Stuttgart. Die allerdings gibt den Ball zurück. Dazu könne man noch nichts sagen, sagt eine Sprecherin. Das Verkehrsministerium müsse erstmal die Details für die Umsetzung ausarbeiten. „Wir als Stadt können nur abwarten.“

