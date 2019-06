Überflutete Straßen, umgestürzte Bäume und vom Wasser hochgedrückte Gullydeckel: Ein heftiges Unwetter ist am Montagnachmittag im Raum Pforzheim niedergegangen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) schätzt, dass punktuell bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fielen.

Nach Angaben der Polizei musste zwischen Pforzheim-Dillweißenstein und Unterreichenbach (Kreis Calw) kurzfristig auch eine Straße nach einem Hangrutsch gesperrt und gesäubert werden. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. In Pforzheim fiel ein Baum auf zwei Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz.

In Stuttgart, Reutlingen oder Aalen sowie in anderen Städten des Südwestens wurden durch den Sturm einzelne Bäume, Schilder und Bauzäune umgerissen. In Ludwigsburg musste ein umgebrochener Maibaum von der Feuerwehr entfernt werden, wie es von der Polizei hieß. Wegen Überschwemmung musste etwa auch ein Fahrstreifen auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau in Fahrtrichtung Mannheim kurzzeitig gesperrt werden, wie die Behörde weiterhin mitteilte.

Nach Angaben der Polizei in Aalen alarmierte eine Frau in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) die Feuerwehr, als nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl ihres Doppelhauses stark zu rauchen begonnen hatte. Die Einsatzkräfte konnten die Glutnester am Montagabend zügig löschen, es entstand aber ein Schaden von rund 40 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Dachziegel fallen herab

Auch nach Spaichingen (Kreis Tuttlingen) und Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) mussten die Einsatzkräfte am Montagabend zu Häusern ausrücken, die der Blitz getroffen hatte. Bei keinem der beiden Gebäude sei es aber zum Brand gekommen, wie die Polizeipräsidien in Tuttlingen und Reutlingen am Dienstag mitteilten. Den Angaben zufolge blieben die Schäden relativ gering - einzelne Dachziegel seien herabgestürzt, hieß es. Auch Verletzte gab es demnach keine.

Auf dem Bodensee musste die Wasserschutzpolizei zu mehreren Einsätzen ausrücken. Bei Sturmböen kenterte bei Wallhausen ein Boot mit zwei Menschen an Bord. Beide konnten gerettet werden, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei sagte. Bei Überlingen zerfetzte am Nachmittag der Wind das Vorsegel eines Segelbootes. Mit Hilfe der Wasserschutzpolizei konnte der Kapitän des manövrierunfähigen Bootes das Hauptsegel einholen und mit Motorkraft in den nächsten Hafen einfahren.

Nach dem heißen Wochenende und Temperaturen auch am Montag um die 30 Grad erwarteten die Meteorologen wegen einer Kaltfront aus dem Westen noch bis in die Nacht für Baden-Württemberg Unwetter mit viel Regen und auch Hagel. Der DWD warnte vor der Gefahr lebensgefährlicher Blitzschläge und rief zur Vorsicht auf: „Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“ Auch solle man Abstand von Gebäuden, Bäumen, Gerüsten und Hochspannungsleitungen halten.

Wo genau es wie heftig wird, lasse sich nicht sagen. „Potenzial ist überall gegeben“, sagte ein DWD-Experte. Trotz kurzer Abkühlung: Heiß bleibt es dennoch vorerst. Bis Mittwoch werden Höchsttemperaturen zwischen 26 Grad und 32 Grad erwartet. In der Nacht zum Dienstag geht dem Schlechtwetter nach DWD-Prognose die Puste aus: „Gegen Mitternacht dürfte es höchstens noch im Nordosten Gewitter geben.“ Dienstag und Mittwoch sollten heiter und weitgehend trocken sein. Erst in der Nacht zum Donnerstag drohen laut DWD wieder Gewitter.

