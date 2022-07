Grafik: So haben die Hitzetage in Ihrem Landkreis in den letzten 60 Jahren zugenommen

Die Folgen des Klimawandels machen sich auch in Baden-Württemberg und Bayern längst bemerkbar. Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür ist die Anzahl an Hitzetage in der Region. Sie haben seit den 1980er Jahren deutlich zugenommen, zeigen Daten einer gemeinsamen Kooperation von CORRECTIV.Lokal, ZEIT ONLINE und der "Schwäbischen Zeitung".

Als Hitzetage werden in der Meteorologie Tage mit einer Temperatur von mindestens 30 Grad genannt. In der Region waren solche heißen Tage früher relativ selten.

So gab es im Zeitraum zwischen 1961 und 1990 im Kreis Ravensburg im Schnitt gerade einmal zwei Hitzetage pro Jahr. Zwischen 1991 und 2020 waren es dagegen schon acht – ein Anstieg von 300 Prozent. Im Kreis Sigmaringen sind es durchschnittlich sieben statt zwei Hitzetage, ebenso in Lindau.

Im Bodenseekreis sind es statt drei heißen Tagen mit mehr als 30 Grad inzwischen durchschnittlich zehn Tage, im Kreis Konstanz sind es sogar elf. Der Kreis Biberach verzeichnet statt drei Hitzetagen inzwischen im Mittel acht Tage. In Tuttlingen stiegen die durchschnittlichen Hitzetage sogar um 450 Prozent - von zwei auf inzwischen elf Hitzetage pro Jahr.

In unserer Karte können Sie die Veränderung bei der Zahl der Hitzetage an Ihrem Wohnort selbst überprüfen. Klicken Sie dazu im oberen Menü auf die jeweilige Referenzperiode 1961 bis 1990 oder 1991 bis 2020. Mit einem Klick auf Ihren jeweiligen Landkreis können Sie zudem die einzelne Entwicklung der Zahl der Hitzetage pro Jahr seit 1951 vor Ort sehen.

So gab es beispielsweise im Alb-Donau-Kreis zwischen 1951 und 1990 nur zwei Jahre mit mindestens 10 Hitzetagen (1952 und 1964). Seit 1998 gab es dagegen schon sieben solcher Jahre. Besonders stechen die Jahre 2003 und 2015 mit jeweils mindestens 20 heißen Tagen über 30 Grad hervor.

Im Bodenseekreis zeigt sich wiederum, dass gerade im vergangenen Jahrzehnt die Jahre mit vielen Hitzetagen noch einmal zugenommen haben. So waren es zwischen 2012 und 2021 durchschnittlich 13 Hitzetage pro Jahr. Besonders heiß war das Jahr 2015 mit 27 Hitzetagen.

Viele Hitzetage am Bodensee sind inzwischen die Regel

Jahre mit weniger als vier Hitzetagen – wie es in den 1960er und 1970er Jahren und noch bis in die 1980er Jahre hinein am Bodensee üblich war – gab es dagegen seit 2004 nicht mehr. Das zeigt die außerordentliche Veränderung des Klimas in der Region innerhalb der Lebenszeit eines einzigen Menschen.

Die meisten Hitzetage in Baden-Württemberg gibt es im Oberrheingraben. Zwischen Freiburg und Mannheim war es zwar immer schon wärmer als im Rest des Landes, aber auch hier ist die durchschnittliche Zahl der Hitzetage mittlerweile deutlich im zweistelligen Bereich angekommen.

Die meisten heißen Tage verzeichnen die Stadt Karlsruhe und Mannheim mit jeweils 19 Tagen mit Temperaturen über 30 Grad, gefolgt vom Landkreis Karlsruhe mit 17 und Freiburg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis mit jeweils 16 Hitzetagen. Auch die Hauptstadt Stuttgart gehört mit 13 Hitzetagen zu den Hotspots von Baden-Württemberg.

Die Zunahme der Hitzetage dürfte insbesondere für die Gesundheit der Menschen eine große Rolle spielen. Die meisten Menschen fühlen sich bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad am wohlsten.

Bei höheren Temperaturen fängt der Körper an zu schwitzen, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Die Menschen müssen dann mehr trinken. Gerade ältere Personen vertragen Hitze häufig nicht mehr so gut und trinken auch wegen fehlenden Durstgefühls nicht mehr genug.

Das Risiko für Herz- und Kreislaufprobleme und Hitzschlag steigt mit höheren Temperaturen. Langfristig müssen sich die Bewohner in der Region, aber auch die Kommunen, Krankenhäuser und Seniorenheime auf die veränderten klimatischen Bedingungen einstellen.

Experten sehen hier noch viel Nachholbedarf und fordern von den Behörden Hitzeaktionspläne, die gefährdete Gruppen wie Menschen über 65 Jahren, Vorerkrankte, Schwangere, Babys und Kleinkinder während einer Hitzewelle schützen.

Tempo der Erwärmung hat drastisch zugenommen

Als Klima bezeichnen Meteorologen die Wetter-Mittelwerte über einen Zeitraum von 30 Jahren. Einzelne besondere heiße oder kalte Jahre, wie sie immer wieder vorkommen können, lassen sich so besser einordnen.

Global gesehen gibt es in den vergangenen rund 60 Jahren zwei sogenannte Referenzperioden mit sehr gut erfassten Wetterdaten: der Zeitraum zwischen 1961 und 1990 und der Zeitraum zwischen 1991 und 2020, wie in der obigen Grafik zu sehen ist. Sie zeigen die Veränderung des Klimas deutlich.

In Baden-Württemberg sind die Jahresmitteltemperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 bis 2020 um 1,5 Grad gestiegen. Das ist höher als der derzeit registrierte globale Temperaturanstieg von 1,2 Grad.

Und es ist auch dramatisch schneller als der globale Temperaturanstieg seit dem Höhepunkt der letzten Eiszeit vor 20.000 Jahren, als sich die Erde im Schnitt um etwa 0,04 Grad pro Jahrhundert erwärmte. Zum Vergleich: Gegenwärtig erwärmt sich die Erde mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,75 Grad pro Jahrhundert.

Das Tempo der Erwärmung hat insbesondere seit den 1980er Jahren drastisch zugenommen. Das unterscheidet den aktuellen Klimawandel deutlich von den globalen Klimaschwankungen der jüngeren Erdgeschichte.

Hauptursache dafür sind den Klima-Experten des IPCC sowie der Leopoldina zufolge die vom Menschen durchgeführten Waldrodungen und das Verbrennen fossiler Brennstoffe wie Kohle oder Erdöl, wodurch das vor Millionen von Jahren gespeicherte CO2 wieder in die Atmosphäre entlassen wird.