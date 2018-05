Die deutschen Snowboardcrosser haben beim Heim-Weltcup am Feldberg überzeugt und sich Schwung für die Winterspiele geholt. Paul Berg kam am Sonntag im letzten Rennen vor Olympia auf den dritten Platz, Martin Nörl gelang mit Rang vier das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Der Sieg ging am zweiten Wettkampf-Tag am Feldberg an Pierre Vaultier aus Frankreich. Am Samstag hatten Konstantin Schad und Nörl die Plätze fünf und sieben erreicht. Bei den Damen scheiterten Olympia-Teilnehmerin Jana Fischer und Hanna Ihedioha dagegen jeweils in der Qualifikation.

