Wer in Württemberg mit einem Urteil von Amts- oder Landgericht unzufrieden ist, landet bei ihnen: den 110 Richtern am Oberlandesgericht Stuttgart (OLG). Hier eine Übersicht der skurrilsten Fälle im Jahr 2017.

Skurriler Streit unter Bauern

Ein Fall aus Oberschwaben zeigt, dass Ortskenntnis entscheidend sein kann für einen weisen Richterspruch. Zwei Landwirte aus einer kleinen Gemeinden mit benachbarten Höfen stritten sich. Das Gericht verhängte ein Annäherungsverbot: Die Bauern durften dem Nachbarn und dessen Grundstück nicht näher als 100 Meter kommen. Doch das führte zu Problemen: Die Streithähne hätten ihre Äcker nicht mehr komplett bewirtschaften können oder Sonntags zur Kirchen gehen. Deswegen wurde der einzuhaltende Abstand verringert.

Vater will Kind eine Stunde länger sehen

Besonders heftig und emotional streiten getrennt lebende Eltern über ihre Kinder. Wie schwer es Müttern und Vätern fällt, sich schon bei Kleinigkeiten zu einigen, illustriert der Fall eines Paares. Jedes zweite Wochenende sollte das gemeinsame Kind von Freitag, 18 uhr bis Sonntags, 18 Uhr beim Vater verbringen, urteilte das Familiengericht. Doch der Streit ging weiter. Der Vater wollte das Kind erst um 19 Uhr zurückbringen. Außerhalb des Gerichtssaals fanden die beiden keine Einigkeit.

Prügelei auf dem Kinderspielplatz

Emotional geht es nicht nur zwischen Ex-Partnern zu. So beschäftigten sich die Richter mit einer Prügelei auf dem Kinderspielplatz. Während die Kleinen im Sand buddelten, gerieten ihre Mütter in Streit. Eine von beiden ließ angeblich immer ihren Müll auf dem Kinderspielplatz liegen. Das brachte die andere Frau in Rage. Am Ende eskalierte der Streit in eine Schlägerei. Die Richter mussten Annäherungsverbote erlassen.

Häftlinge sind mit Wurst unzufrieden

Gefangene, die mit ihren Haftbedingungen unzufrieden sind, wenden sich in zweiter Instanz an die Strafsenate des OLG. Die Richter mussten entscheiden, ob die Wursträdchen in einer Gefängsniskantine beim Abendessen zu dick oder zu dünn geschnitten waren.

Ein ähnlicher Fall: Ein Häftling wollte den Aludeckel einer Margarine-Packung in der Zelle entsorgen, doch die Wachtmeister hielten das für gefährlich. Zu Recht, urteilte das OLG.