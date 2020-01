Skitourengeher aus Baden-Württemberg in Österreich gerettet

Zwei Skitourengeher aus Deutschland haben sich im österreichischen Vorarlberg verirrt und die Bergrettung alarmiert. Auf dem Weg zu einer Hütte bei Latschau habe sich das Ehepaar aus Remseck am Neckar (Baden-Württemberg) auf ein Navigationsgerät verlassen und dabei verlaufen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Paar sei am Samstag in absturzgefährdetes Gebiet gelangt und habe bei einsetzender Dunkelheit schließlich Hilfe gerufen. Gegen kurz vor Mitternacht hätten zwölf Bergretter den Mann und die Frau in einer Höhe von 1800 Metern unverletzt geborgen.